國民黨肯定川普轟光電　綠：也要看齊川普「讓燃煤再次偉大」主張？

▲吳崢曝川普支持燃煤發電。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普昨日在自創社群媒體真實社群發文說，「我們不會同意風力或摧殘農民的太陽能發電。美國愚蠢的日子過去了！」國民黨主席朱立倫今（21日）受訪時肯定川普說法，並指出民進黨完全違反世界潮流。對此，民進黨回應，川普向來擁護傳統能源，更主張「讓燃煤再次偉大」，朱立倫今早還特別肯定川普說法，藍營現在是要全面跟川普能源政策看齊？台中市長盧秀燕支不支持燃煤復興？

朱立倫認為，民進黨完全違反世界潮流，尤其這次風災後，讓大看到滿地光電板、滿地汙染，且弊案重重，造成社會很大的反感，這些都可以證明，單靠綠能，尤其是光電或風電，絕對沒有辦法支撐台灣整個經濟發展，及能源需求。

民進黨發言人吳崢表示，川普昨晚發文砲轟風電、光電，國民黨開始炒作「哈哈你看連川普都說再生能源爛哈哈」，國民黨的國際觀要全面，不要只會搞自助餐帶風向。川普擁護傳統能源的態度向來鮮明，別的不說，光燃煤發電，川普可是大力主張「讓燃煤再次偉大」喔？Google 「Trump Coal 」、「Trump Beautiful Clean Coal」就可以看到一大票新聞。

吳崢指出，朱立倫今早還特別肯定川普說法，藍營現在是要全面跟川普能源政策看齊？那首先，國民黨台中市長盧秀燕支不支持燃煤復興？請回答。