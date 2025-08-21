醉漢隨機攻擊！女遭玉米罐狠砸頭...居民超害怕　恐怖兇器曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市69歲呂姓婦人日前深夜騎機車外出買宵夜，騎經一中商圈一條偏僻小巷時，突然遭到上身赤裸的51歲紀姓男子拿玉米罐頭瘋狂砸頭、砸身體，紀男甚至還尾隨她進屋，拿藤椅繼續毆打，造成身上9處瘀青、紅腫，警方順利找到人但因非現行犯為由放走，呂女被打得莫名其妙，出面指控「這裡住的全是老人家，萬一他再出現該怎麼辦」？

▲▼無端被打的機車婦人說，胡亂打人的男子沒被收押，老人家都很擔憂。（圖／民眾提供，下同）

上身赤裸的紀男，因為喝醉酒，走路搖晃，走進巷內時得知後面有機車，他等待機車經過時，突然伸手推倒機車，腳踹婦人，大罵三字經，右手還拿罐頭往婦人頭部狂砸，最後見人車倒地，才大搖大擺轉身離去。

呂女扶起機車繼續騎回家，不料才進家門，紀男竟然拿著藤椅尾隨在後，接著又是朝她一陣痛毆，她痛得大叫「哥哥」救援，後來在家人陪同下去驗傷，包括頭部、臉部、胸部及手腳共有9處傷口，還好當時頭戴安全帽，否則後果不堪設想。

轄區第二分局回應，紀男是遊民，有酗酒習性，經常酒後胡言亂語，案發當天酒醉獨自行走暗巷，發現後面有機車靠近，一時感覺受到壓迫，才會情緒失控攻擊機車騎士，警方已追查到案，由於當事人是事後報案，且紀男未持有犯罪工具，非屬現行犯，全案已依傷害罪嫌函送偵辦。

呂女表示，該男子常在附近一間土地公廟徘徊，這次她被打得莫名其妙，只想問他一句「為什麼？」不料人沒有被收押，這讓住在附近的老人家都很擔心，哪一天會碰上這顆不定時炸彈，警方應加強巡邏。

轄區錦平里長游金隆說，警方以男子非現行犯為由放走，這讓當地人人心惶惶，這附近不僅只有老社區的老人家，還有大學、國高中的學生，居民無法容忍無差別攻擊，藤椅、玉米罐頭都是攻擊武器，呼籲警方採取積極措施。