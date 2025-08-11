「我不會再當好好先生了！」 川普發文：華府街友必須立刻搬走

▲川普將趕走華府街友。（圖／翻攝自Truth Social/realDonaldTrump，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間10日深夜透過旗下社群平台「Truth Social」發文宣布，將展開行動清除所有位於華盛頓特區（Washington, D.C.）的街友，並誓言讓首都恢復到比以往更安全、更具美感的狀態，「我們會給你們安排住的地方，但會遠離首都。」

據悉，本月3日凌晨，曾在川普政府效率部（D.O.G.E.）任職的核心成員、素有「天才工程師」之稱的科里斯汀（Edward Coristine）與妻子，於華盛頓特區洛根圓環（Logan Circle）附近遭攻擊，引發治安憂慮，也讓川普高度關注。

川普在貼文中預告，明日將於白宮舉行記者會，並直言無家可歸者必須立即撤離，他們將被安置到遠離首都的地點；而犯罪者則「不必搬走」，因為會直接送進監獄。他強調，這項行動會以極快速度推進，類似邊境移民政策的執行效率——從數百萬人湧入，到近月來歸零。

他最後強調，不會再有「好好先生」的作風（There will be no “MR. NICE GUY.”），目標是重整首都的安全與秩序，並感謝各界對此議題的關注。