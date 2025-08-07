機車沒違停卻被警察貼「白單」　發現寫「逕行宣導」鬆一口氣

▲台中第二分局用模仿違規白單樣式的傳單宣導，嚇到不少民眾。（圖／警方提供）



記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局分析，轄內一中商圈常常出現安全帽竊案，竊賊多半看準騎士貪圖方便，把安全帽隨手掛放，結果就被摸走，除了先前掛上紅布條宣導，近日在機車上貼出「白單」，該單模仿違規停車舉發白單的樣式，內容實際是「逕行宣導、注意防竊」，讓許多民眾鬆一口氣。

警方說，轄內北區一中街、育才街、雙十路、精武路、三民路等路段，為民眾安全帽失竊熱點，學生、年輕人等多數民眾，停放機車後隨手將安全帽掛於後照鏡、放於座墊上、掛於前掛勾等，或將隨身包包留置於汽車內，而遭竊嫌覬覦，造成財產損失。部分民眾所購買的安全帽價值不斐，卻因圖一時方便，或因安全帽尺寸過大、車廂內另有物品等原因，沒有將安全帽收進機車置物廂內，也不掛扣於置物廂安全扣，導致遭竊嫌鎖定輕易拿取、順手牽羊。

▲▼兩款白單樣式一樣，但是內容完全不同，民眾細看才知道是宣導，上圖為舉發單，下圖為警方宣導單。（圖／ETtoday資料照、警方提供）



近日有民眾突然發現汽、機車上，被貼上白單，以為被警方開單，嚇一跳急忙取下，仔細一看才發現這張白單不一樣，原來是警方發揮獨特創意，將白單化身為宣導單，勸導民眾將安全帽掛於安全扣、包包不要留在汽車內，民眾紛紛表示「鬆一口氣還好不用繳錢」、「下次不敢亂放安全帽了」、「嚇一跳真的印象深刻」，確實達到宣導效果。

第二分局長鍾承志提醒民眾，不論安全帽價值高低，停放機車後，應將安全帽放在置物箱內或掛扣安全鎖，並應取下機車手機架或購買防盜式機車手機架、停放汽車後則應避免財物留於車內，以降低遭竊風險，讓竊嫌無從下手。