巴西男「穿拖鞋」跑8公里爆紅　戒酒戒毒立志成為長跑選手

▲巴西帕拉州31歲男子伊薩奎·杜桑托斯·皮尼奧，酒後穿拖鞋臨時參加8公里路跑並完成賽程，影片在社群媒體爆紅。（圖／翻攝自X，@NP__Oficial）

圖文／CTWANT

巴西帕拉州男子伊薩奎·杜桑托斯·皮尼奧（Isaque dos Santos Pinho）因一段穿拖鞋參加8公里路跑的影片在社群媒體瘋傳，從無家可歸的街友變成全國關注的對象，並決心借助運動徹底改變人生。

根據巴西《ge》、 《Globo》與多家媒體綜合報導，事件發生於7月27日，地點是帕拉州加哈法昂多諾特（Garrafão do Norte）的一場8公里路跑賽，由當地健身房主辦。比賽當天，31歲的伊薩奎原本並未報名，前一晚飲酒至清晨，經過比賽現場時，認為跑步或許能減緩宿醉症狀，便穿著拖鞋直接加入比賽。雖然缺乏運動裝備，也沒有正式參賽號碼，他仍全程跑完，並獲頒參賽紀念獎牌。

比賽畫面由空拍機拍攝並上傳至社群平台後迅速爆紅，在TikTok與Instagram等平台累計點閱數以千萬計。隨著影片走紅，「跑者伊薩奎」成為全國新聞焦點，他的成長背景也被廣泛報導——出生於帕拉州卡皮當波索（Capitão Poço），父親早年離家，由母親獨力撫養。成年後因酗酒與吸毒導致生活潦倒，近一年多流落加哈法昂多諾特街頭。

影片上傳者、健身房負責人艾絲特拉·拉里齊耶里（Estela Larizzieri）在媒體採訪中表示，影片爆紅後，許多人為伊薩奎捐贈跑鞋、運動服與跑步眼鏡，甚至有專業跑者邀請他參加訓練。當地市政府也在官網上發文，稱他已經開始在街頭每日訓練，並希望這是他人生新的開始，還邀請他參加未來的比賽。

在各方幫助下，伊薩奎已經脫離街頭生活，暫住在艾絲特拉安排的住宿處，未來計畫為他建造專屬的房子。他本人在接受巴西媒體訪問時表示：「因為那場比賽，我戒了酒。我已經開始改變，並且想要變得更好。我獲得很多建議，永遠不會放棄。」

目前，伊薩奎每天清晨4時30分起床步行，隨後展開跑步訓練，並積極準備多場地區賽事。他的故事不僅成為巴西社群熱議話題，也讓他找到了一條遠離毒品與酒精、走向穩定生活的道路。

▲在各界捐助與鼓勵下，伊薩奎戒酒並投入跑步訓練，每日清晨4時30分起床，展開全新的生活。（圖／翻攝自X，@NP__Oficial）

