　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／恐怖街友持菜刀「逆向一路砍」　躲公園被抓到了！

記者唐詠絮／彰化報導

光天化日竟有人當街揮刀隨機破壞！彰化員林市今（17）日中午驚傳一名黃姓街友手持生鏽菜刀，邊騎腳踏車沿著市區邊砍路邊機車後照鏡，甚至對靠近的車輛揮刀威脅，嚇得民眾趕緊報警。警方5小時火速在公園逮到人，發現他早有前例，這次除了依法送辦，更將建請檢方「預防性羈押」，不讓他再出來亂！

▲▼ 彰化一名男子，今（17）日不明原因手持刀具，騎腳踏車沿路破壞機車後照鏡 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化一名男街友，今（17）日持菜刀，騎腳踏車沿路破壞機車後照鏡 。（圖／翻攝自員林人大小事）

中午12點多，員林第一市場周邊突然一陣騷動，有民眾在臉書社團PO文警告：「大家小心！有個騎腳踏車的男子拿刀亂揮，我的後照鏡被砍了！」從目擊者描述可見，這名黃姓男子（32歲）不僅逆向騎車，還一手握菜刀，看到路邊停放的機車就猛砍後照鏡，甚至對經過的汽車作勢攻擊，行徑超級猖狂。

▲▼ 彰化一名男子，今（17）日不明原因手持刀具，騎腳踏車沿路破壞機車後照鏡 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方初步調查，黃男他先是跑到中正路一家店門口無故咆哮，被店家趕走後竟惱羞成怒，騎上腳踏車掏出預藏的菜刀，沿南昌路一路揮舞洩憤，途中還砍壞一輛汽車後照鏡。附近民眾嚇得閃避報警，直呼：「根本瘋子！誰知道會不會砍人？」

員林警分局萬年派出所接獲報案後，立刻調監視器鎖定黃男特徵，下午4點50分巡邏警力發現他正躲在公園內休息，當場壓制將人逮捕，並查扣那把生鏽的菜刀。警方發現，黃男過去就有類似紀錄，這次再度犯案。訊後將依《恐嚇危害安全罪》、《公共危險罪》將黃男移送地檢署，將建請檢察官聲請預防性羈押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喝水多一動作「塑膠微粒少90％」！專家曝新研究：很多台人會做
澤倫斯基18日赴白宮會晤川普　7名歐洲領導人表態將出席
行天宮旁「不老麻糬」百萬租金繳錯人！法院判撤離　店家發聲了
快訊／高雄大雷雨夜襲！9縣市發豪大雨特報　警戒範圍曝
水彈女神現身大巨蛋！權恩妃性感脫了　熱舞萬人暴動嘶吼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」　正宮等到開庭那天卻傻眼

行天宮旁「不老麻糬」百萬租金繳錯人！法院判撤離　店家發聲了

快訊／恐怖街友持菜刀「逆向一路砍」　躲公園被抓到了！

男亮刀攻擊北市警！24年前黑歷史曝　不滿胞妹「洗澡太久」殺死她

近百歲爺半夜走失「以為自己24歲」　見小孫子喊：這是我弟弟啊

19歲憲兵掐死女友　兩度侵犯遺體！重判無期賠家屬410萬元

新莊夫妻口角驚動岳母　警到場處理家暴…女婿竟是通緝犯

爆改排氣管吵死人！高雄噪音稽查紅單大放送　揪出50炸街猴　

惡老闆打火機燒肛虐死員工！找人頂包遭延押　不採國民法官審理

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長...為救妻也嗆傷

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

偶遇 #柯震東 ！ 男友比女友還興奮吶XD

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」　正宮等到開庭那天卻傻眼

行天宮旁「不老麻糬」百萬租金繳錯人！法院判撤離　店家發聲了

快訊／恐怖街友持菜刀「逆向一路砍」　躲公園被抓到了！

男亮刀攻擊北市警！24年前黑歷史曝　不滿胞妹「洗澡太久」殺死她

近百歲爺半夜走失「以為自己24歲」　見小孫子喊：這是我弟弟啊

19歲憲兵掐死女友　兩度侵犯遺體！重判無期賠家屬410萬元

新莊夫妻口角驚動岳母　警到場處理家暴…女婿竟是通緝犯

爆改排氣管吵死人！高雄噪音稽查紅單大放送　揪出50炸街猴　

惡老闆打火機燒肛虐死員工！找人頂包遭延押　不採國民法官審理

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長...為救妻也嗆傷

「南部弄假牙」神曲來了！FTISLAND壓軸站上大巨蛋　3萬人爆雞皮合唱

喝水多一動作「塑膠微粒少90％」！專家曝新研究：很多台人會做

快訊／澤倫斯基18日赴白宮會晤川普　7名歐洲領導人表態將出席

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」　正宮等到開庭那天卻傻眼

王晶曝張柏芝婚變內幕！　「在片場抱怨謝霆鋒」他斷言：婚姻難維持

行天宮旁「不老麻糬」百萬租金繳錯人！法院判撤離　店家發聲了

男友洗腦第一次「多數女生準備套套」　妹子0性慾傻眼！全場砲翻

布坎南來台首勝即完封！讚豊暐引導有功　兒子圓夢跳舞超開心

快訊／高雄大雷雨夜襲！9縣市發豪大雨特報　警戒範圍曝

直擊／水彈女神現身大巨蛋！權恩妃性感脫了　熱舞萬人暴動嘶吼

岳虹自嘲「我的都是病床」　喊話編劇：我也可以很騷

社會熱門新聞

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被載到摩鐵性侵3次拍片

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

即／土城逆子砍媽媽再自殘　母親送醫不治

新北死亡車禍！女騎士遭逆撞傷重亡

新北女包包鬆脫沿路噴鈔票！騎士狂撿

南山段2死！網曝阿公是近300岳高山嚮導

性侵小姊妹「從國小到大學」繼父判刑

女墜北宜深谷逃死　3天後卻命喪火場

台中阿北開車起步撞機車　騎士頭骨粉碎不治

2登山老手魂斷南三段！獨活8歲童無法還原經過

可樂可樂安山山難！8歲童報案獲救　阿公亡

更多熱門

相關新聞

楊勇緯巨蛋開球緊張　

楊勇緯巨蛋開球緊張　

富邦悍將在大巨蛋舉辦「悍將中學」主題日，17日邀請「柔道男神」楊勇緯擔任開球嘉賓。他首次踏上大巨蛋，直呼「真的很緊張！」

彰化男拿刀騎單車！逆向狂砍汽機車「後照鏡全毀」

彰化男拿刀騎單車！逆向狂砍汽機車「後照鏡全毀」

懷疑外送員是檢舉達人　賓士男違停下車叫囂

懷疑外送員是檢舉達人　賓士男違停下車叫囂

騎軍旗動作挨批　李珠珢、南珉貞道歉

騎軍旗動作挨批　李珠珢、南珉貞道歉

墾丁森林遊樂區路段陷方　墾管處曝原因

墾丁森林遊樂區路段陷方　墾管處曝原因

關鍵字：

彰化街友公園生鏽菜刀後照鏡影音

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻

不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面