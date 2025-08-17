快訊／恐怖街友持菜刀「逆向一路砍」　躲公園被抓到了！

記者唐詠絮／彰化報導

光天化日竟有人當街揮刀隨機破壞！彰化員林市今（17）日中午驚傳一名黃姓街友手持生鏽菜刀，邊騎腳踏車沿著市區邊砍路邊機車後照鏡，甚至對靠近的車輛揮刀威脅，嚇得民眾趕緊報警。警方5小時火速在公園逮到人，發現他早有前例，這次除了依法送辦，更將建請檢方「預防性羈押」，不讓他再出來亂！

▲彰化一名男街友，今（17）日持菜刀，騎腳踏車沿路破壞機車後照鏡 。（圖／翻攝自員林人大小事）

中午12點多，員林第一市場周邊突然一陣騷動，有民眾在臉書社團PO文警告：「大家小心！有個騎腳踏車的男子拿刀亂揮，我的後照鏡被砍了！」從目擊者描述可見，這名黃姓男子（32歲）不僅逆向騎車，還一手握菜刀，看到路邊停放的機車就猛砍後照鏡，甚至對經過的汽車作勢攻擊，行徑超級猖狂。

警方初步調查，黃男他先是跑到中正路一家店門口無故咆哮，被店家趕走後竟惱羞成怒，騎上腳踏車掏出預藏的菜刀，沿南昌路一路揮舞洩憤，途中還砍壞一輛汽車後照鏡。附近民眾嚇得閃避報警，直呼：「根本瘋子！誰知道會不會砍人？」

員林警分局萬年派出所接獲報案後，立刻調監視器鎖定黃男特徵，下午4點50分巡邏警力發現他正躲在公園內休息，當場壓制將人逮捕，並查扣那把生鏽的菜刀。警方發現，黃男過去就有類似紀錄，這次再度犯案。訊後將依《恐嚇危害安全罪》、《公共危險罪》將黃男移送地檢署，將建請檢察官聲請預防性羈押。