生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

把關輕食料理！花蓮1家業者腸桿菌超標　罰3萬勒令下架

▲▼花蓮衛生局查核輕食餐業者，抽驗26件相關產品，檢驗包含大腸桿菌、沙門氏桿菌等多項微生物標準。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲花蓮衛生局查核輕食餐業者，抽驗26件相關產品，檢驗包含大腸桿菌、沙門氏桿菌等多項微生物標準。（圖／花蓮衛生局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為保障縣民的飲食安全，花蓮縣衛生局執行「輕食料理餐飲業及販售業稽查專案」，針對輕食料理餐飲業等進行稽查及抽驗，共查核14家餐飲業者（含販售業），抽驗26件輕食料理相關產品，檢驗項目包含大腸桿菌、沙門氏桿菌等多項微生物標準。結果顯示，僅有1件產品不符規定（腸桿菌科超標），其餘均合格。

花蓮衛生局表示，針對不合格產品，已立即要求業者下架並依食品安全衛生管理法裁處3萬元罰鍰，同時輔導業者加強作業環境清潔、人員衛生管理及食品製程控管，從源頭避免污染。

▲▼花蓮衛生局查核輕食餐業者，抽驗26件相關產品，檢驗包含大腸桿菌、沙門氏桿菌等多項微生物標準。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，這次專案稽查重點除了高風險即時食品的微生物檢驗外，也同步檢視業者是否符合食品良好衛生規範準則、食品業者登錄、產品責任保險、產品來源文件及標示等項目。稽查結果顯示，多數業者在衛生管理、產品標示及有效期限等方面均符合規定。

▲▼花蓮衛生局查核輕食餐業者，抽驗26件相關產品，檢驗包含大腸桿菌、沙門氏桿菌等多項微生物標準。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

朱家祥指出，近年來養生觀念盛行，以「水煮」、「清蒸」及「舒肥」等烹調方式的店家越來越多，食材若處理不當可能增加食品中毒風險。尤其是在夏季高溫下，食品更易腐敗，業者務必嚴格控管保存溫度與期限，並建立完善的自主管理制度，為消費者把關。提醒消費者在選購輕食或即食產品時，務必注意保存條件及有效日期，並建議購買後盡快食用，避免長時間放置於室溫環境。

花蓮縣衛生局呼籲，餐飲業者應落實衛生自主管理，製作販售場所應符合食品良好衛生規範準則，如食品材料應離地置放，遵守先到期先出或先進先出原則，留意食材(品)保存期限；每年應辦理從業人員健康檢查、注意手部清潔等個人衛生。

每日新聞精選

08/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

輕食餐食安把關查核腸桿菌超標裁處勒令下架

