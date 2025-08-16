火鍋店有蚊子　高雄女報警怒留1星「漠視食安」！衛生局真的上門了

▲高雄一名女子因不滿火鍋店有蚊子，竟報警揚言檢舉。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

高雄武廟商圈一家火鍋店近日發生一起罕見的消費糾紛，一名女顧客在用餐時發現餐具上有蚊子停留，向店員反映後不滿店員的處理方式，不僅大聲要求退款，甚至報警處理。事件經店家上傳對峙影片至社群平台後，迅速引發熱議，衛生局也因應民眾檢舉，派員到場稽查。

據現場影片顯示，女顧客指稱店員僅將門關起，未做任何實質處理，並搬出法規警告「病媒出沒可開罰3萬元」。店家回應，開放空間難以完全杜絕蚊子，並反問「你希望她站在旁邊幫你打蚊子嗎？」雙方爭執激烈，最後店家同意退款，但女顧客仍不滿意，決定報警。警方到場後也僅能安撫雙方情緒。

女顧客事後在Google評論留下1星評價，並將原先的「蚊子」指控改為「蒼蠅」，批評店家漠視餐廳衛生，甚至嗆聲要消費者離開，引發網友熱議。不少人支持店家，認為女顧客小題大作，紛紛留言「蚊子又變成蒼蠅」、「也太小題大作了吧」，而店家為減少蚊子困擾，目前已在桌下放置捕蚊燈，並持續委請專業病媒防治公司每週消毒。

▲該名女顧客事後疑似在Google評論留下1星負評。（圖／翻攝自Threads）

對此，高雄市衛生局表示，依據現行食品安全衛生管理法，餐飲業不得出現的病媒主要為蟑螂、老鼠及蒼蠅，蚊子並未列入其中，除非數量龐大或直接出現在食物中，才會構成衛生問題。衛生局今日派員前往火鍋店稽查，現場未發現蒼蠅及積水容器，同時要求業者限期改善缺失，包括冷藏、冷凍庫溫度記錄及從業人員健康檢查報告等，違規屆期未改善將依規裁罰。

衛生局也提醒，餐飲業者落實環境「巡、倒、清、刷」以防病媒蚊孳生，也希望消費者理性反映問題。對於此次「蚊子引發報警」事件，局方強調，法律上蚊子並不屬於餐飲業禁止出現的病媒，市府會持續派員稽查，保障食品衛生安全，也避免類似爭議再次發生。