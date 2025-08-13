港府改買「有疑慮」陸品牌飲用水　公務員私下訂水稱「健康無價」

▲港府為省錢改採購大陸品牌飲用水，引發公務員對衛生安全的疑慮。（圖／香港01）

香港政府部門辦公室改訂大陸品牌飲用水，連日來有網購平台工人將多箱本地品牌飲用水，送貨到不同部門，逾五十箱本地品牌水一度擺放在政府合署地下。有工人透露，不少公務員自行夾單訂購飲用水。

據了解，公務員自行訂水的情況，不只金鐘政府合署，其他地區政府部門也有。亦有公務員表示，大多訂購1.5公升大支裝飲用水，足夠一天飲用。為了方便和省錢，亦有公務員會自行煲（煮）水喝。

港府辦公室新供應商包括被大陸官媒點名，三年內六次上黑榜的「鑫樂」飲用水製造商樂百氏。該品牌曾涉及致癌物溴酸鹽、微生物超標等，而金鐘政府合署新飲用水正是「鑫樂」」。有公務員私下直言「健康無價」，故聯同多名同事一起訂水。港府曾表示，供應商須提交測試報告證明飲用水安全，第一次報告須於本月提交。

上周四（7日）網上討論區流傳一張相片，金鐘政府合署地下入口擺放超過五十箱本地品牌桶裝水，包括太古可口可樂公司生產的「飛雪」Bonaqua 礦物質水、維他蒸餾水、屈臣氏旗下礦物質水品牌「Cool 清涼水」，紙箱擺放連接大堂的扶手電梯底。

《香港01》記者今（11）日到金鐘政府合署視察，已不見數十箱水放地下入口的景象，有大樓上班的人士確認見過網上流傳相片的盛況，觀察工人大多早上十時許送水，主要是屈臣氏、維他品牌飲用水。

港府大樓分高、低座，47層樓主要部門包括建築署、律政司、屋宇署、運輸署、司法機構、勞工處、法律援助署、公司註冊處、土地註冊處、環保署、公務員事務局、禁毒處、食環署、創科署、香港電台新聞部等。早上11時許先後有運輸工人到金鐘政府合署送水上高座某處部門樓層，車上有多批1.5公升的大桶裝水，當中包括購自大型超市網購平台。

有工人透露，港府部門轉飲大陸品牌水後，頻頻有人訂購飲用水到政府的辦公室，有的是本地品牌，有的是法國品牌，直言「日日都有」，透露不少部門有公務員自行夾錢，「自己買自己飲」。

據了解，公務員自行訂水的情況，不只金鐘政府合署，其他地區政府部門也有。有公務員私下坦言「健康無價」，擔心飲用曾被大陸官媒點名上黑榜的飲用水後有風險，故聯同多名同事夾單訂水。

也有公務員表示，大多訂購1.5公升大支裝飲用水，足夠一天飲用。

香港特首李家超強調，非常重視飲用水安全，招標制度充分說明要求嚴格，任何人投標時必須提供認證，包括獨立實驗室水質安全認證，並於不同時段再提交相關認證，換言之並非只於招標時才一次過提供認證書，政府會不時要求供應商提供認證，「當局設有飲用水抽驗制度，不時抽驗確保水質安全。他說安全標準嚴格，香港的標準亦是跟隨世界標準，很有信心整個制度有效嚴格執行。」

