　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港府改買「有疑慮」陸品牌飲用水　公務員私下訂水稱「健康無價」

▲港府為省錢改採購大陸品牌飲用水，引發公務員對衛生安全的疑慮。（圖／香港01）

▲港府為省錢改採購大陸品牌飲用水，引發公務員對衛生安全的疑慮。（圖／香港01）

文／香港01

香港政府部門辦公室改訂大陸品牌飲用水，連日來有網購平台工人將多箱本地品牌飲用水，送貨到不同部門，逾五十箱本地品牌水一度擺放在政府合署地下。有工人透露，不少公務員自行夾單訂購飲用水。

據了解，公務員自行訂水的情況，不只金鐘政府合署，其他地區政府部門也有。亦有公務員表示，大多訂購1.5公升大支裝飲用水，足夠一天飲用。為了方便和省錢，亦有公務員會自行煲（煮）水喝。

▲港府為省錢改採購大陸品牌飲用水，引發公務員對衛生安全的疑慮。（圖／香港01）

▲多次被大陸官媒點名有健康疑慮的飲用水製造商。（圖／香港01）

港府辦公室新供應商包括被大陸官媒點名，三年內六次上黑榜的「鑫樂」飲用水製造商樂百氏。該品牌曾涉及致癌物溴酸鹽、微生物超標等，而金鐘政府合署新飲用水正是「鑫樂」」。有公務員私下直言「健康無價」，故聯同多名同事一起訂水。港府曾表示，供應商須提交測試報告證明飲用水安全，第一次報告須於本月提交。

上周四（7日）網上討論區流傳一張相片，金鐘政府合署地下入口擺放超過五十箱本地品牌桶裝水，包括太古可口可樂公司生產的「飛雪」Bonaqua 礦物質水、維他蒸餾水、屈臣氏旗下礦物質水品牌「Cool 清涼水」，紙箱擺放連接大堂的扶手電梯底。

▲港府為省錢改採購大陸品牌飲用水，引發公務員對衛生安全的疑慮。（圖／香港01）

▲香港特首李家超保證政府採買飲用水的嚴格把關。（圖／香港01）

《香港01》記者今（11）日到金鐘政府合署視察，已不見數十箱水放地下入口的景象，有大樓上班的人士確認見過網上流傳相片的盛況，觀察工人大多早上十時許送水，主要是屈臣氏、維他品牌飲用水。

港府大樓分高、低座，47層樓主要部門包括建築署、律政司、屋宇署、運輸署、司法機構、勞工處、法律援助署、公司註冊處、土地註冊處、環保署、公務員事務局、禁毒處、食環署、創科署、香港電台新聞部等。早上11時許先後有運輸工人到金鐘政府合署送水上高座某處部門樓層，車上有多批1.5公升的大桶裝水，當中包括購自大型超市網購平台。

有工人透露，港府部門轉飲大陸品牌水後，頻頻有人訂購飲用水到政府的辦公室，有的是本地品牌，有的是法國品牌，直言「日日都有」，透露不少部門有公務員自行夾錢，「自己買自己飲」。

據了解，公務員自行訂水的情況，不只金鐘政府合署，其他地區政府部門也有。有公務員私下坦言「健康無價」，擔心飲用曾被大陸官媒點名上黑榜的飲用水後有風險，故聯同多名同事夾單訂水。
也有公務員表示，大多訂購1.5公升大支裝飲用水，足夠一天飲用。

香港特首李家超強調，非常重視飲用水安全，招標制度充分說明要求嚴格，任何人投標時必須提供認證，包括獨立實驗室水質安全認證，並於不同時段再提交相關認證，換言之並非只於招標時才一次過提供認證書，政府會不時要求供應商提供認證，「當局設有飲用水抽驗制度，不時抽驗確保水質安全。他說安全標準嚴格，香港的標準亦是跟隨世界標準，很有信心整個制度有效嚴格執行。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／風勢強烈　福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」倒了
楊柳「狂飆3小時」過台灣！結構幾乎沒破壞　網喊：小心回南
被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相
快訊／颱風天出意外！高雄男墜樓死亡
颱風來襲大雨淹慘　「水深到腳踝」現場曝
快訊／台灣女遊客「拍照打卡」日本神社平交道　遭列車撞死
颱風來襲！台北大樓鐵片遭吹落墜道路
芳瑜認了裸照外流！慘遭詐騙
11級強風「吹垮工地鷹架」散落一地慘況曝！屋簷整片崩塌砸車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

颱風「楊柳」將在午夜登陸福建　專家提醒：個子小但十分緊實

睜眼看到巴西搶匪拿槍　全車「唯一」陸籍遊客搭深夜巴士驚魂

趙露思賣「冰雹果」陷假助農風波　價格貴3倍...喊話：少搞陰謀論

港府改買「有疑慮」陸品牌飲用水　公務員私下訂水稱「健康無價」

影／陸眯眼博主吃蠶蛹腫成「奧特曼」　醫生：最嚴重致命

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世　愛夫痛哭：一定養好4歲兒

南韓前總統夫人出庭念中國古詩　感嘆「花無十日紅」上陸媒熱搜

中美按「暫停鍵」的下一步？　陸學者：協議實現全部或部分減免

陸多地「電費暴增」民眾狂問號　專家曝：階梯電價升高電費就會增加

女子「穿裙子出門」被男友毆打強姦　法院判有期徒刑1年9個月

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

颱風「楊柳」將在午夜登陸福建　專家提醒：個子小但十分緊實

睜眼看到巴西搶匪拿槍　全車「唯一」陸籍遊客搭深夜巴士驚魂

趙露思賣「冰雹果」陷假助農風波　價格貴3倍...喊話：少搞陰謀論

港府改買「有疑慮」陸品牌飲用水　公務員私下訂水稱「健康無價」

影／陸眯眼博主吃蠶蛹腫成「奧特曼」　醫生：最嚴重致命

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世　愛夫痛哭：一定養好4歲兒

南韓前總統夫人出庭念中國古詩　感嘆「花無十日紅」上陸媒熱搜

中美按「暫停鍵」的下一步？　陸學者：協議實現全部或部分減免

陸多地「電費暴增」民眾狂問號　專家曝：階梯電價升高電費就會增加

女子「穿裙子出門」被男友毆打強姦　法院判有期徒刑1年9個月

快訊／不敵楊柳恐怖怪風　福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」倒了

發表會前搶先曝光！Google摺疊旗艦 Pixel 10 Pro Fold亮相

MOUGGAN聯名黃薇「微性感寶藍色衣櫥」！Studio Doe慵懶系居家服太欠買

高雄電影節影展大使曝光！　「長腿男神」施柏宇7百張照片拍到腳抽筋

楊柳「狂飆3小時」過台灣！結構幾乎沒破壞　網喊：小心回南

4星座秋收豐厚！　天蠍職場創高峰、金牛跳脫舒適圈

時力要求內閣全面改組　726民意已做選擇「現在閣員無法回應人民」

《鬼滅》炭治郎為何總讓人淚崩？心理師分析「5大特質」打動觀眾

AKB48 TP雙喜臨門推10單！　嘟嘴賣萌甜喊「寶貝」融化粉

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

大陸熱門新聞

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

拒絕搭訕！19歲女大生遭砍死

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

陸國台辦：掏空台灣最大幫兇是民進黨

新加坡首富吳清亮過世 最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世…愛夫痛哭

黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看

女子為避雨進彩券行竟「刮中416萬元」

申請定居台灣要剪大陸護照？　國台辦：不得故意損毀

女子「穿裙子出門」遭男友毆打強姦

美媒稱「漢光演習像演戲」　國台辦：戰爭販賣者是賴清德

台籍醫生投身抗日　支援「台灣義勇隊」前線資源

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

更多熱門

相關新聞

颱風來時門窗該緊閉還是留縫？

颱風來時門窗該緊閉還是留縫？

楊柳颱風來襲伴隨強大風力，許多民眾在颱風來臨時，對於家中是否該「關閉門窗」或「留一條縫疏散壓力」各有看法。其實內政部消防署防災教育平台與臺北市政府消防局都在防颱宣導中指出，颱風期間應將家中所有門窗關緊鎖好，避免任何縫隙，以防強風、雨水與飛散物侵入室內，減少建物與人員受傷的風險。

楊柳來襲　台24線德文至神山段封閉

楊柳來襲　台24線德文至神山段封閉

陸多地「電費暴增」民眾狂問號 專家曝：階梯電價升高電費就會增加

陸多地「電費暴增」民眾狂問號 專家曝：階梯電價升高電費就會增加

楊柳風雨增強　花蓮東大門夜市今日暫停營業

楊柳風雨增強　花蓮東大門夜市今日暫停營業

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

貴州資訊局長拿政府伺服器挖礦！挖出327顆比特幣

關鍵字：

香港政府大陸品牌飲用水公務員衛生安全食安

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面