放寬萊豬換關稅？消基會提「3建議」籲守住食安底線

▲據傳台灣研擬允許進口美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊劑容許值比照國際標準來做關稅談判。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者閔文昱／綜合報導

台美暫時性關稅協議於近日出爐，雙方暫定對美商品課徵20%稅率，總統賴清德強調「仍有努力空間」，並重申談判須堅守四大原則：保障國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康。然而，面對美國可能要求台灣放寬含萊克多巴胺（瘦肉精）肉品標準、取消產地標示制度，消費者文教基金會（下稱消基會）也提出3項建議，並呼籲政府不得以犧牲消費者權益為談判籌碼。

消基會指出，美國貿易代表署（USTR）在2025年初即公開點名台灣應解除美牛內臟及絞肉進口禁令，並放寬美豬產品中的萊克多巴胺殘留標準。據悉，台灣目前對豬腎的容許值為0.04ppm，已有別於Codex國際食品法典委員會訂定的0.09ppm，而今傳出政府考慮比照國際標準放寬，讓消基會憂心台灣可能再度讓步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了進口限制，美方更將台灣要求肉品產地標示、嚴格的邊境與餐飲查驗制度，視為「技術性貿易障礙」。消基會強調，這些制度並非貿易壁壘，而是保護國人健康與消費者知情權的基本手段，若取消標示制度，將使市場陷入資訊黑箱，民眾可能在毫無辨識能力下購買含萊肉品，嚴重損害選擇與安全權。

▲消基會董事長吳榮達。（圖／消基會提供）

面對可能的談判妥協，消基會重申立場，「不反對貿易談判，但堅決反對以消費者權益作為代價。」他們並引用美國前總統甘迺迪1962年提出的四大消費者基本權利——安全權、被告知權、選擇權與發聲權，強調政府有責任為國人爭取資訊透明與健康保障。

若政府終究無法守住標示制度，消基會提出「間接辨識策略」作為退而求其次的防線。具體包括三項建議：一，強化非美國肉品標示稽查，讓其他國家來源明確揭露；二，建立肉品追溯查詢平台，讓民眾可透過網站或APP掃碼查詢來源國、進口商與檢驗紀錄；三，修法將未標示產地者列為「高風險品」，加強邊境查驗並限制通路販售，藉此讓消費者能反向辨識來源，降低潛在風險。

消基會執行董事吳榮達表示，台灣民眾的飲食文化與國外不同，特別是豬腎等內臟類在國人餐桌上常見於產後調養，因此容許值的標準應更謹慎。儘管他對此次談判結果持悲觀態度，仍強調「產地標示是食安最後一道防線」，政府應勇於向美方表達底線，保障民眾最基本的知情與選擇權。

消基會呼籲，政府應堅守談判四大原則，勿將標示義務或安全標準作為換取關稅減免的籌碼，面對美方屢次要求，台灣應以民主社會為本，守住資訊透明的底線，讓消費者能自由、安全地選擇自己要吃的食品，唯有在資訊公開的前提下，台灣才能在國際貿易中維持自主與信任，避免食品安全成為政治交易的犧牲品。