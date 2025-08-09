　
便當雞腿咬起來怪怪的…他見雞皮剝開「驚悚一幕」帶妻掛急診

▲便當的雞腿咬起來怪怪的，人妻剝開雞皮才知裡面是生的。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

▲便當的雞腿咬起來怪怪的，人妻剝開雞皮才知裡面是生的。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

記者柯振中／綜合報導

便當店在台灣隨處可見，但如果沒有好好挑選，恐怕會踩雷。一位民眾近日分享，妻子到某便當店購餐，吃的時候感覺雞腿「怪怪的」，沒想到打開一看，才發現裡面完全沒熟，嚇得他趕緊帶人去醫院掛急診。

這位民眾在臉書社團「爆料公社公開版」分享，妻子近日到板橋某便當店購買午餐，怎料在吃的時候，突然感覺雞腿的口感「軟軟的、怪怪的」，但意識到不對勁的時候，已將雞腿吞下。

後來妻子剝開雞皮，發現裡面根本沒有熟，於是趕緊告知他。而他得知以後，也嚇得將妻子帶去醫院掛急診。

▼便當的雞腿咬起來怪怪的，人妻剝開雞皮才知裡面是生的。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

▲▼便當的雞腿咬起來怪怪的，人妻剝開雞皮才知裡面是生的。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）

畫面當中可以看見，這支雞腿的外觀焦黃可口，與正常的雞腿並無兩樣，但是剝開雞皮後，裡面幾乎全是生肉，如果沒有仔細檢查，恐怕很容易吞下肚。

離譜的生雞腿照片曝光以後，許多網友嚇得直言，「這樣看了能吃得下去嗎」、「套句高登的話：這雞生到我都能聽到它咕咕叫」、「這也太生了吧…不過怎麼會沒發現」、「店家問題很大，這也太生了。但你老婆也有問題，那麼生她怎麼敢吃」、「好離譜！這麼生！賣便當可以如此不專業！」

對於是否有向店家反映，民眾透露，稍早已向店家索要掛號費，照店家的態度來看，確實是有心想解決這次的問題。

便當雞腿咬起來怪怪的…他見雞皮剝開「驚悚一幕」帶妻掛急診

便當雞腿咬起來怪怪的…他見雞皮剝開「驚悚一幕」帶妻掛急診

便當雞腿咬起來怪怪的…他見雞皮剝開「驚悚一幕」帶妻掛急診

內湖好市多旁嚴重車禍！媽騎車載8歲女遇劫　頭部重創搶救中

便當生雞腿食安食品安全爆料

