中國男「走私軍火」至北韓　遭美國判刑8年

▲中國男子因涉嫌將槍枝與軍事裝備走私至北韓，遭判處8年有期徒刑。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

美國司法部18日宣布，一名中國男子因涉嫌將槍枝與軍事裝備走私至北韓，遭判處8年有期徒刑。當局指出，這起案件凸顯北韓持續透過各種管道規避國際制裁，進行軍火交易。

根據BBC報導，美國司法部表示，42歲的溫勝華（Shenghua Wen，音譯）自2024年12月起遭到羈押，今年6月已承認違反《國際緊急經濟權力法》，充當外國政府的非法代理人。他坦言，自己明知走私槍枝、彈藥與敏感技術至北韓屬於非法，但仍接受北韓官員指示。

調查發現，溫勝華最早於2012年以學生簽證入境美國，但簽證於2013年底到期後並未離境。早在赴美之前，他就在中國境內的北韓大使館與北韓官員接觸，並受命負責採購軍火與設備。

司法部指出，有兩名北韓官員在2022年透過網路通訊平台聯繫溫勝華，要求他從美國走私武器。隔年，他透過加州長灘港（Port of Long Beach）將至少三個裝載槍枝的貨櫃送往中國，再轉運至北韓；其中一批貨櫃更以「冰箱」名義虛報出口，最後在2024年1月抵達香港，隨後轉送北韓南浦。

此外，溫勝華還用北韓聯繫人提供的資金在休士頓收購一間軍火公司，並親自駕車將槍枝從德州運往加州。去年9月，他更購入約6萬發9毫米子彈，準備輸往北韓。

美方表示，除了武器與彈藥，溫勝華還取得化學威脅識別裝置、手持寬頻接收器等敏感技術，原本也計畫送往北韓。

根據聯合國安理會制裁，北韓被禁止進行任何軍火及軍事裝備交易，美國則因北韓的核武與飛彈活動另行加碼制裁，但北韓仍透過不同手段突破限制。

美國2015年就曾將一家新加坡航運公司列入黑名單，2016年埃及也攔截過一艘載有3萬枚手榴彈的北韓船隻；英美菸草公司（British American Tobacco）2023年因違反制裁賣菸給北韓，被罰超過6億美元（約台幣196億元）。