俄羅斯無人機墜毀波蘭！畫面曝光　距烏邊境僅百公里

▲俄羅斯無人機墜落波蘭東部。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

波蘭國防部21日指出，一架俄羅斯無人機墜毀在東部盧布林省（Lublin）奧西尼村（Osiny）的玉米田內，爆炸聲震碎多戶民宅玻璃，幸未造成人員傷亡。國防部長科希尼亞克－卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）直言，這起事件是俄羅斯聯邦的挑釁行為。

根據《路透社》報導，這起事件發生在20日深夜，墜毀地點距離烏克蘭邊境僅約100公里，離白俄羅斯約90公里。警方在現場發現燒焦的金屬與塑膠碎片，玉米田約8到10公尺範圍被燒毀。

A drone crashed and exploded in Poland about 120 km from the Ukraine.



Polish officials say it may have been a Russian drone that entered Polish airspace. Rzeczpospolita reports it was likely an Iranian-made Shahed, the same type Russia uses to strike Ukrainian cities. pic.twitter.com/s2WbgumJAu — KyivPost (@KyivPost) August 20, 2025

當地居民蘇多夫斯基（Pawel Sudowski）表示，「我大概在午夜坐在房間裡，突然聽到一聲巨響，整棟房子都跟著搖晃。」

波蘭外交部發言人弗龍斯基（Pawel Wronski）指出，初步調查與專家判斷顯示，涉事無人機疑似為俄羅斯版的伊朗研發「Shahed」機型。波蘭將軍馬利諾夫斯基（Dariusz Malinowski）則說，這架無人機看似「誘餌型」，設計上會自我毀壞，並搭載中國製引擎。

A Russian “Shahed-132/136” One-Way Attack Drone crashed and exploded earlier today within a cornfield near the village of Osiny in Eastern Poland, over 50 miles from the border with both Belarus and Ukraine. The explosion thankfully resulted in only minor property damage and no… pic.twitter.com/bwLamH9xrF — OSINTdefender (@sentdefender) August 20, 2025

科希尼亞克－卡米什強調，這次事件與過去俄羅斯無人機闖入立陶宛、羅馬尼亞的案例相似，可能與當前的烏克蘭和平談判有關，「我們再一次遇到俄羅斯的挑釁，偏偏就在討論和平的關鍵時刻。」

外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）則在X平台發文，表示將對這次領空侵犯提出抗議，但未直接點名肇事方，「來自東方的又一次侵犯，證明波蘭在北約（NATO）最重要的任務，就是守護自己的領土。」

據波蘭通訊社（PAP）報導，爆炸震碎附近民宅窗戶，但無人受傷。同一時間，烏克蘭沃倫州（Volyn）和利沃夫州（Lviv）一度拉響空襲警報，持續約一小時，但地方政府澄清並未發生實際攻擊。

事件發生前，美國總統川普（Donald Trump）才在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）與歐洲盟友，此前也於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行會談。