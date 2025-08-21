　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普立場急轉！美僅「最低介入」烏安全保證　歐恐獨扛和平重擔

▲▼川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

▲川普18日還強調準備派遣美軍進駐烏克蘭，但隔天改口僅考慮提供空中支援。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國在烏克蘭安全保證議題上的立場再度搖擺！美國國防部政策次長柯比（Elbridge Colby）20日晚間在一次盟友閉門會議中明言，華府計畫僅以「最低限度角色」參與，等同將維持基輔長期和平的重擔交給歐洲。此舉被視為迄今最明確的訊號，顯示美國並不打算承擔主要責任。

歐洲質疑：美方承諾不足

這場由參謀長聯席會議主席凱恩上將（Gen. Dan Caine）主持的小型會議，邀請英國、法國、德國與芬蘭的國防首長出席。據知情人士透露，與會各國國防長官強烈要求美方，必須清楚說明將提供多少兵力與空中資產，以確保烏俄未來可能達成的和平協議能夠落實。但柯比卻直言，美國的承擔將十分有限。

北約一名外交官員會後直言，「大家逐漸意識到，最終真的要在地面上落實安全保證的，是歐洲，美國並未對任何事情做出完整承諾。」

川普立場大轉彎

更令盟國不安的是，川普（Donald Trump）在短短兩天內立場出現大轉彎。他18日還強調準備派遣美軍進駐烏克蘭，但隔天就收回說法，改口僅考慮提供空中支援，協助歐洲部隊在當地行動。一名歐洲官員感嘆，「我們現在的處境，大概又回到了春天時談的『歐洲志願聯盟』。」

▲▼美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

美方內部意見分歧

根據《POLITICO》報導，柯比與凱恩關係密切。今年他曾主導檢視美國彈藥庫存，導致國防部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）在7月一度凍結對烏軍援。柯比長期主張歐洲應在防衛俄羅斯上承擔更多責任，他的出席，也被視為美國對安全保證的態度可能進一步收緊。

五角大廈新聞秘書威爾森（Kingsley Wilson）則在聲明中強調，柯比此行是為了轉達川普與赫格塞斯的指導方針，並確保討論內容符合川普總統的談話，支持「結束這場悲劇衝突的歷史性努力」。

北約急商對策

北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）21日在布魯塞爾向32個成員國簡報白宮會議內容，並開始廣泛討論安全保證議題。據北約官員透露，稍後各國國防首長還將舉行更詳細的視訊會議，希望能擬出可行方案，提交給各自的政治領袖。

▲▼北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

▲北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

另一名北約官員指出：「歐洲的軍事規劃正在因應各種可能情境進行調整，即便外交管道仍在同步進行。」

和平進程恐不如川普預期

白宮則拋出布達佩斯作為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面的可能地點，被視為和平進程的下一步。但多數官員對此並不樂觀，認為進展速度不可能如川普堅稱般迅速。一名歐洲官員直言，「最大的結論就是，和平協議的推動速度遠比川普想像得慢。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台「1私校」排名輾壓清大陽明交大！　畢業起薪6.6萬
高雄驚見200m堰塞湖！　居民憂潰堤
高鐵將推「寧靜車廂」！通話要到玄關　不配合可解除運送
鬆獅蜥裝箱寄到超商！　店員見「活體亂竄」傻眼
快訊／「甜心議員」遭家暴！　誠泰少東慘了
快訊／宏達電靠AI眼鏡「重返榮耀」　爆逾5萬張大量奔漲停
土屋太鳳「小孩舔飲料瓶」影片挨轟！私帳發文…日網失望了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國首例！　兒童性侵慣犯「雙重閹割」換減刑

俄羅斯無人機墜毀波蘭！畫面曝光　距烏邊境僅百公里

川普立場急轉！美僅「最低介入」烏安全保證　歐恐獨扛和平重擔

中國男「走私軍火」至北韓　遭美國判刑8年

慕尼黑商店夜間「禁售啤酒、洋芋片」　學生抗議成功暫緩執行

印度成功試射「烈火五型」核飛彈　射程涵蓋中國

烏俄和平再陷僵局！　俄外長：安全談判「排除莫斯科」就是死路

泰公主病危？繼承未定之際　王室透露「心臟病引發昏迷」

以色列：展開攻占加薩市初步行動　已控制郊區

CNBC：英特爾與大型投資者洽談　以折扣價格增資入股

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

美國首例！　兒童性侵慣犯「雙重閹割」換減刑

俄羅斯無人機墜毀波蘭！畫面曝光　距烏邊境僅百公里

川普立場急轉！美僅「最低介入」烏安全保證　歐恐獨扛和平重擔

中國男「走私軍火」至北韓　遭美國判刑8年

慕尼黑商店夜間「禁售啤酒、洋芋片」　學生抗議成功暫緩執行

印度成功試射「烈火五型」核飛彈　射程涵蓋中國

烏俄和平再陷僵局！　俄外長：安全談判「排除莫斯科」就是死路

泰公主病危？繼承未定之際　王室透露「心臟病引發昏迷」

以色列：展開攻占加薩市初步行動　已控制郊區

CNBC：英特爾與大型投資者洽談　以折扣價格增資入股

蘭嶼「雙水龍捲」畫面曝！遊客駐足驚呼連連　氣象專家解釋了

大逆轉！害兆豐銀遭美國重罰57億　前董座蔡友才二審改判無罪

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

花蓮前玉里鎮長「侵占里長事務費7萬元」！　一審遭判刑11年

陳聖文送「核水」遭打臉　黃國昌：小丑行徑不要污辱台灣人智商

月領6萬6！正妹從軍4年自由「被酸過太爽」　網反轟：羨慕就簽啊

高雄議會財產申報　前議長負債31億、黃紹庭美國置產、她砸2千萬買船

台南之光！高國倫接任童軍總會理事長　市府祝賀肯定

安心亞脫了！出海「難得解放比基尼」被拍超辣身材 震撼1萬人

台塑掌門換人新行情　四寶1檔率先衝漲停

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

國際熱門新聞

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

科技股拋售潮　美股多收跌

馬斯克部成立美國黨了　2028年他要押寶1人

繼承未定　泰王室透露公主昏迷病危

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

史上最大炸毀8塔　英汰燃煤17秒爆破瘋傳

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

29日人到柬埔寨當「話術師」遣返回國

美打造無人艦隊遇挫　艦艇測試熄火、互撞

印度成功試射核飛彈　射程涵蓋中國

澤倫斯基送戰士球桿　川普回贈白宮鑰匙

美艦沖繩外海失火　急向日方求援

CNBC：英特爾與大型投資者洽談　以折扣價格增資入股

更多熱門

相關新聞

中國男走私軍火至北韓　遭美判刑8年

中國男走私軍火至北韓　遭美判刑8年

美國司法部18日宣布，一名中國男子因涉嫌將槍枝與軍事裝備走私至北韓（North Korea），遭判處8年有期徒刑。當局指出，這起案件凸顯北韓持續透過各種管道規避國際制裁，進行軍火交易。

印度成功試射核飛彈　射程涵蓋中國

印度成功試射核飛彈　射程涵蓋中國

俄外長：烏克蘭安全談判「排俄」就是死路

俄外長：烏克蘭安全談判「排俄」就是死路

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

澤倫斯基送戰士球桿　川普回贈白宮鑰匙

澤倫斯基送戰士球桿　川普回贈白宮鑰匙

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞北約歐盟歐洲

讀者迴響

熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

有颱風？全台轉易雨濕又熱

千百惠過世　生前最後身影曝光

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

千百惠兒子沉痛發聲

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面