川普立場急轉！美僅「最低介入」烏安全保證　歐恐獨扛和平重擔

▲川普18日還強調準備派遣美軍進駐烏克蘭，但隔天改口僅考慮提供空中支援。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國在烏克蘭安全保證議題上的立場再度搖擺！美國國防部政策次長柯比（Elbridge Colby）20日晚間在一次盟友閉門會議中明言，華府計畫僅以「最低限度角色」參與，等同將維持基輔長期和平的重擔交給歐洲。此舉被視為迄今最明確的訊號，顯示美國並不打算承擔主要責任。

歐洲質疑：美方承諾不足

這場由參謀長聯席會議主席凱恩上將（Gen. Dan Caine）主持的小型會議，邀請英國、法國、德國與芬蘭的國防首長出席。據知情人士透露，與會各國國防長官強烈要求美方，必須清楚說明將提供多少兵力與空中資產，以確保烏俄未來可能達成的和平協議能夠落實。但柯比卻直言，美國的承擔將十分有限。

北約一名外交官員會後直言，「大家逐漸意識到，最終真的要在地面上落實安全保證的，是歐洲，美國並未對任何事情做出完整承諾。」

川普立場大轉彎

更令盟國不安的是，川普（Donald Trump）在短短兩天內立場出現大轉彎。他18日還強調準備派遣美軍進駐烏克蘭，但隔天就收回說法，改口僅考慮提供空中支援，協助歐洲部隊在當地行動。一名歐洲官員感嘆，「我們現在的處境，大概又回到了春天時談的『歐洲志願聯盟』。」

▲美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



美方內部意見分歧

根據《POLITICO》報導，柯比與凱恩關係密切。今年他曾主導檢視美國彈藥庫存，導致國防部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）在7月一度凍結對烏軍援。柯比長期主張歐洲應在防衛俄羅斯上承擔更多責任，他的出席，也被視為美國對安全保證的態度可能進一步收緊。

五角大廈新聞秘書威爾森（Kingsley Wilson）則在聲明中強調，柯比此行是為了轉達川普與赫格塞斯的指導方針，並確保討論內容符合川普總統的談話，支持「結束這場悲劇衝突的歷史性努力」。

北約急商對策

北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）21日在布魯塞爾向32個成員國簡報白宮會議內容，並開始廣泛討論安全保證議題。據北約官員透露，稍後各國國防首長還將舉行更詳細的視訊會議，希望能擬出可行方案，提交給各自的政治領袖。

▲北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）



另一名北約官員指出：「歐洲的軍事規劃正在因應各種可能情境進行調整，即便外交管道仍在同步進行。」

和平進程恐不如川普預期

白宮則拋出布達佩斯作為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面的可能地點，被視為和平進程的下一步。但多數官員對此並不樂觀，認為進展速度不可能如川普堅稱般迅速。一名歐洲官員直言，「最大的結論就是，和平協議的推動速度遠比川普想像得慢。」