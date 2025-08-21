烏俄和平再陷僵局！　俄外長：安全談判「排除莫斯科」就是死路

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯再度對西方釋出強硬警告，外交部長拉夫羅夫20日直言，任何在沒有莫斯科參與的情況下，試圖處理烏克蘭安全問題的談判，都是一條死路。他強調，安全問題若排除俄羅斯，根本無法成立。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）批評，本週一（18日）在白宮與美國總統川普（Donald Trump）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面的歐洲領袖，試圖推動安全保障方案，卻忽視俄方立場，形容這是「笨拙且不道德地升高局勢」。

西方積極推進保障機制

根據《路透社》報導，美國與歐洲軍事規劃人員近期積極研究戰後烏克蘭的安全保障方案。川普則公開表態，美國會在任何和平協議中協助確保烏克蘭安全，但已排除派兵進駐，僅考慮提供空中支援。

澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）也透露，烏克蘭團隊已展開軍事層面的安全保障規劃，並正與盟友合作，應對俄羅斯可能拖延戰爭、破壞協議的狀況。

北約與波蘭的警訊

北約（NATO）軍事委員會主席德拉戈內上將（Admiral Giuseppe Cavo Dragone）則在社群平台X表示，北約軍事領袖透過視訊展開「開誠布公的討論」，強調首要任務仍是建立「公正、可信且持久的和平」。

就在談判升溫之際，波蘭國防部長科希尼亞克-卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）指出，一架墜落在波蘭東部玉米田的飛行物極可能是俄羅斯無人機，批評這是俄羅斯在關鍵時刻對北約的挑釁。

俄羅斯推舊案再上桌

拉夫羅夫最後重申，俄羅斯支持「真正可靠」的烏克蘭安全保障，並建議可參考2022年戰爭初期，雙方在伊斯坦堡（Istanbul）討論過的草案。當時構想是由聯合國安理會常任理事國（中國、俄羅斯、美國、英國和法國）提供保障，但基輔以莫斯科握有否決權為由，最終拒絕接受。