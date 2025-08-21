　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏俄和平再陷僵局！　俄外長：安全談判「排除莫斯科」就是死路

▲▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯再度對西方釋出強硬警告，外交部長拉夫羅夫20日直言，任何在沒有莫斯科參與的情況下，試圖處理烏克蘭安全問題的談判，都是一條死路。他強調，安全問題若排除俄羅斯，根本無法成立。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）批評，本週一（18日）在白宮與美國總統川普（Donald Trump）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面的歐洲領袖，試圖推動安全保障方案，卻忽視俄方立場，形容這是「笨拙且不道德地升高局勢」。

西方積極推進保障機制

根據《路透社》報導，美國與歐洲軍事規劃人員近期積極研究戰後烏克蘭的安全保障方案。川普則公開表態，美國會在任何和平協議中協助確保烏克蘭安全，但已排除派兵進駐，僅考慮提供空中支援。

澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）也透露，烏克蘭團隊已展開軍事層面的安全保障規劃，並正與盟友合作，應對俄羅斯可能拖延戰爭、破壞協議的狀況。

北約與波蘭的警訊

北約（NATO）軍事委員會主席德拉戈內上將（Admiral Giuseppe Cavo Dragone）則在社群平台X表示，北約軍事領袖透過視訊展開「開誠布公的討論」，強調首要任務仍是建立「公正、可信且持久的和平」。

就在談判升溫之際，波蘭國防部長科希尼亞克-卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）指出，一架墜落在波蘭東部玉米田的飛行物極可能是俄羅斯無人機，批評這是俄羅斯在關鍵時刻對北約的挑釁。

俄羅斯推舊案再上桌

拉夫羅夫最後重申，俄羅斯支持「真正可靠」的烏克蘭安全保障，並建議可參考2022年戰爭初期，雙方在伊斯坦堡（Istanbul）討論過的草案。當時構想是由聯合國安理會常任理事國（中國、俄羅斯、美國、英國和法國）提供保障，但基輔以莫斯科握有否決權為由，最終拒絕接受。

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／東港騎士騎車衝進海裡！　警消搜救中
林口外海驚見「21道垂直光束」　網驚：光的護封劍
「5種食物」睡前不要吃　小心讓你的熟睡時間變更少
大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟
日本網紅超怕「這款台味水果」　它竟是世界第2營養食物
快訊／08:00高雄六龜3.8地震　最大震度2級
印度成功試射「烈火五型」核飛彈　射程涵蓋中國
快訊／桃園復興台7線33K凌晨坍方　後山3里今緊急停班課

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞歐盟歐洲

