新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

▲新北市議員江怡臻。（圖／新北市議員江怡臻提供）



記者崔至雲／新北報導

針對新北議會民進黨團指出議會通過普發現金，新北市議員江怡臻指出，原本以為陳聖文送水變送頭，鐵定榮登「今日我最瞎」，沒想到新北市議會民進黨團提出，要新北市府發給每位市民4.6萬元現金，還喜孜孜聲稱提案通過，硬是空降「今日我更瞎」。

民進黨新北市議員卓冠廷今（20日）表示，民進黨新北市議會黨團提案並通過普發現金4.6萬元，議長蔣根煌宣布，交新北市政府研議。卓冠廷說，藍營過半的新北市議會沒有任何議員提出異議，這代表普發4.6萬是跨黨派共識，請侯友宜市府團隊正視民意，像台南市府一樣正面面對，正式回應。

江怡臻說，民進黨團提這個案子，不是什麼提案通過，只是交市府研議，實務上議員有各種主張，基於尊重民意，都會交市府研議，不是決議。江怡臻提到，可能民進黨還在降智之亂，走不出來，想說先騙先贏，就來混淆視聽。

江怡臻說，4.6萬元這個數字更瞎，民進黨團聲稱新北市政府資產增加了，就該還稅於民，事實是新北市府帳面資產增加，主要是來自市府所有建物的公告地價調漲了，所以民進黨團是要市府把這些建物都賣掉嗎？

江怡臻喊話，「好了啦冠廷，原本不能理解民進黨幹嘛要去瞎扯什麼粉底液，結果聽你談市政…，你還不如談粉底液好了」。

