　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

▲▼ 新北市議員江怡臻 。（圖／新北市議員江怡臻提供）

▲新北市議員江怡臻。（圖／新北市議員江怡臻提供）

記者崔至雲／新北報導

針對新北議會民進黨團指出議會通過普發現金，新北市議員江怡臻指出，原本以為陳聖文送水變送頭，鐵定榮登「今日我最瞎」，沒想到新北市議會民進黨團提出，要新北市府發給每位市民4.6萬元現金，還喜孜孜聲稱提案通過，硬是空降「今日我更瞎」。

民進黨新北市議員卓冠廷今（20日）表示，民進黨新北市議會黨團提案並通過普發現金4.6萬元，議長蔣根煌宣布，交新北市政府研議。卓冠廷說，藍營過半的新北市議會沒有任何議員提出異議，這代表普發4.6萬是跨黨派共識，請侯友宜市府團隊正視民意，像台南市府一樣正面面對，正式回應。

江怡臻說，民進黨團提這個案子，不是什麼提案通過，只是交市府研議，實務上議員有各種主張，基於尊重民意，都會交市府研議，不是決議。江怡臻提到，可能民進黨還在降智之亂，走不出來，想說先騙先贏，就來混淆視聽。

江怡臻說，4.6萬元這個數字更瞎，民進黨團聲稱新北市政府資產增加了，就該還稅於民，事實是新北市府帳面資產增加，主要是來自市府所有建物的公告地價調漲了，所以民進黨團是要市府把這些建物都賣掉嗎？

江怡臻喊話，「好了啦冠廷，原本不能理解民進黨幹嘛要去瞎扯什麼粉底液，結果聽你談市政…，你還不如談粉底液好了」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎
5種食物害血糖狂飆！專家點名「這款健康飲品」：糖比可樂更高
快訊／歌手千百惠病逝！享壽62歲　黃安悲痛證實
沒有「核廢料放你家」的問題！台電建室內乾貯場「可存3785束
桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部
淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開丹藥　下場慘曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

陳聖文送水被當場KO　再發文曝真實用意「擋下我的是國民黨威權」

沒有「核廢料放你家」的問題！　台電建室內乾貯場「可存3785束核料」

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

陳聖文送水國民黨被一口喝變臉　千網洗版「送頭」：是你落跑欸

核三公投通過也沒用？郭智輝「安全不能公投」：須滿足2必須3原則

快訊／選前最後衝刺！盧秀燕再請假　8/21連趕4場

高雄市長初選火藥味濃！邱議瑩曝「沒互砍」：會汲取2018教訓

徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利　「接受黨主席徵召我責無旁貸」

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

陳聖文送水被當場KO　再發文曝真實用意「擋下我的是國民黨威權」

沒有「核廢料放你家」的問題！　台電建室內乾貯場「可存3785束核料」

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

陳聖文送水國民黨被一口喝變臉　千網洗版「送頭」：是你落跑欸

核三公投通過也沒用？郭智輝「安全不能公投」：須滿足2必須3原則

快訊／選前最後衝刺！盧秀燕再請假　8/21連趕4場

高雄市長初選火藥味濃！邱議瑩曝「沒互砍」：會汲取2018教訓

徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利　「接受黨主席徵召我責無旁貸」

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

中風爸看3次中醫「被收27萬」！台中女看收據傻了：我不懂行情嗎

李博登穩投7局、黃韋盛開轟相挺！兄弟8比3擊退獅止2連敗

林家鋐生涯首轟、王博玄致勝安　台鋼雄鷹4連勝

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片：需要心理的休息

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

快訊／歌手千百惠病逝！享壽62歲　黃安悲痛證實：永別了老朋友

6千元爽吃11道好料　台中「辦桌嘉年華」首度移師大安

Jennie迷上古董「錶王」　義大利遊湖橢圓金錶閃耀

5種食物害血糖狂飆！專家點名「這款健康飲品」：糖比可樂更高

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部　台北關：全移送偵辦

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

政治熱門新聞

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

台中傳去年超徵75億

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　嘆：偽媒體人是台灣悲哀

幕後／賴清德任用徐國勇「向英蘇遞橄欖枝」　蘇徐早和解

另類仙人跳？　民眾試車超速被業務設局逼買車還求償百萬

核三公投通過也不會重啟？郭智輝：安全不能靠公投

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

陳聖文遭千網洗版「送頭」：是你落跑欸

徐國勇接黨秘書長　傳今中常會宣布

徐國勇傳接民進黨秘書長　周玉蔻列5點大讚：賴清德打出一張好牌

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

更多熱門

相關新聞

高雄市長初選火藥味濃　邱議瑩曝「沒互砍」

高雄市長初選火藥味濃　邱議瑩曝「沒互砍」

民進黨2026高雄市長初選戰況激烈，立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩及林岱樺等都表態參選。邱議瑩今（20）日舉辦媒體茶敘，談到黨內競爭，她認為因為2018年有慘痛經歷，大家都會汲取教訓，「至少現階段並沒有一直拿刀互砍」。針對林岱樺表態選到底，她則說，先不要設定她一定會脫黨造成黨的分裂，民進黨競爭後會快速整合再一致對外。

德國經驗！　明確的能源轉型才能邁向能源獨立、繁榮與安全

德國經驗！　明確的能源轉型才能邁向能源獨立、繁榮與安全

徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利　「接受黨主席徵召我責無旁貸」

徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利　「接受黨主席徵召我責無旁貸」

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

接任秘書長衝擊蘇巧慧選情？　徐國勇駁：初選一定公平公開公正

接任秘書長衝擊蘇巧慧選情？　徐國勇駁：初選一定公平公開公正

關鍵字：

新北議會普發現金江怡臻民進黨

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

孫安佐新女友曝光

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

合歡山下冰雹！5分鐘成雪白世界

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面