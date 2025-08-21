普丁見川普當天就開殺！烏克蘭連5天遭猛轟　釀31死145傷

▲哈爾科夫遭俄羅斯空襲，共7人喪命，當中甚至包括一名僅1歲半的女童。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在阿拉斯加會晤後，烏克蘭戰場卻持續血腥。俄羅斯過去5天內幾乎天天對烏克蘭各地展開致命攻擊，造成至少31人死亡、145人受傷，烏克蘭總統澤倫斯基直言，普丁是故意殺戮，目的是對歐洲和外交談判施壓。

這波攻擊始於8月15日，川普（Donald Trump）與普丁在阿拉斯加會面當天，就在普丁走上安克拉治紅毯的數小時前，俄軍砲火就奪走6條人命，另有17人受傷。

隔日，赫爾松（Kherson）再遭轟炸，釀成3死12傷。當地居民無奈形容，街頭移動宛如「樂透開獎」，隨時可能被砲擊或無人機鎖定。

▲烏克蘭哈爾科夫遭俄羅斯空襲。（圖／路透）



8月17日，烏克蘭再添5死11傷。18日則是重災日，在澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）赴白宮與川普會晤前夕，俄軍空襲導致13人死亡、65人受傷；當天稍晚，札波羅熱（Zaporizhzhia）再遭飛彈轟炸，3死30傷。

18日最嚴重的傷亡集中在哈爾科夫（Kharkiv），共7人喪命、24人受傷，當中甚至包括一名僅1歲半的女童。

澤倫斯基嚴厲譴責，俄羅斯明知華府舉行終戰會議，卻選在此時殺戮，「普丁就是要用這種方式持續破壞外交努力。」

19日攻擊仍未停歇，川普與澤倫斯基會談後不久，俄羅斯飛彈直擊烏克蘭中部。20日再度造成5死34傷，其中14人來自蘇梅州（Sumy Oblast），還有一家3名年僅5個月、4歲、6歲的孩子受傷。

根據聯合國人權監測小組數據，僅在7月，烏克蘭就有至少286名平民死亡、1,388人受傷，創下全面戰爭以來新高。

聯合國官員指出，這已經是連續第二個月，烏克蘭的平民傷亡刷新三年紀錄，其中近四成死傷來自俄羅斯的遠程飛彈與自殺式無人機，另有24%源於短程無人機攻擊。