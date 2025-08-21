　
國際

才在網路上分享影片　媽開槍射殺全家4人「留最小3歲兒獨活」

才在網路上分享影片　女開槍射殺全家4人「留最小3歲兒獨活」。（圖／翻攝自X）

▲警方調查發現，滅門案凶手是家中母親。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國新罕布夏州傳出一起滅門血案，當地一家五口其中4人全數死亡，只有最小的3歲男童獲救，調查發現凶手竟然是家中母親，她在殘忍射殺丈夫與2名孩子前，曾在網路上拍攝一支影片，坦承家中遇到許多困難。

34歲女子艾蜜莉(Emily Long)18日被人發現，與48歲丈夫萊恩(Ryan Long)、8歲孩子Parker與6歲Ryan一同陳屍在馬德伯里(Madbury)家中，只有最小的孩子倖存下來。

法醫調查發現，萊恩的身上多處有槍傷，2名孩子頭上也有槍傷，顯示是遭人殺害，艾蜜莉雖然也是死於槍傷，但懷疑案件是由她一手策畫的謀殺自殺案，殺人動機可能與丈夫罹患腦癌有關。

艾蜜莉在事件發生前，曾在TikTok上分享影片，影片中她講述自從丈夫診斷出罹患腦癌末期後，她與孩子們一直在努力接受這個診斷結果，隨著情況愈來愈惡化，也讓她感到沮喪。

不幸案件也讓附近鄰居感到驚訝，大家一直都覺得死者一家是一個「很完美的家庭」，社區中沒有人料到會發生這樣的事。目前案件警方正在調查中，希望外界不要有過多的揣測，唯一倖存的孩子已經交由死者家屬照顧。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，拒絕兒虐，請撥打110、113。
尊重兒少生命權，愛孩子請把機會留給他。

