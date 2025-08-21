美軍在敘利亞發動突襲　擊殺ISIS高階成員

▲美軍在敘利亞發動突襲行動，擊殺ISIS高階成員。圖為駐敘利亞美軍。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國官員透露，美軍19日在敘利亞北部地區發動突襲行動，擊殺一名ISIS高階成員，此人被視為ISIS下任領導人的有力候選人，據信是在試圖逃跑的時候被殺。另外，ISIS的財務幹部也命喪這場美軍攻擊行動。

福斯新聞、路透等報導，這兩名ISIS成員都曾積極參與策畫在敘利亞與伊拉克的攻擊事件，美軍鎖定的目標是高階成員，在敘利亞當地部隊在襲擊地點附近設置警戒線的狀態下，由美軍發動突襲，也出動直升機、無人機進行空中掩護。

根據敘利亞安全部門人士等消息，遭擊斃的目標人物是一名伊拉克籍人士，在試圖逃跑時被擊斃，他的妻子為法國人。美國官員表示，行動過程中無美軍或聯盟部隊傷亡，也無平民死傷。

這是自去年12月阿薩德政權垮台之後，美軍在敘利亞北部進行的第二次已知突襲行動。伊德利卜省（Idlib）長期以來一直是ISIS高階人物的藏匿之處，美軍曾在當地先後擊斃ISIS創始領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）和其繼任者哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）。