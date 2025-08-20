用AI提前24小時預測瘋狗浪　氣象署預警系統年底擴及全台

▲氣象署發表海岸異常波浪早期預警。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

為提升國人海域遊憩安全，交通部中央氣象署與成功大學合作開發「AI海岸異常波浪預報系統」，以岸邊光學攝影機蒐集影像，結合AI預測技術，推算未來24小時發生機率，今年6月已於東北角及北海岸風景區應用，預計年底完成全台建置。

根據統計，過去25年平均每年有17件瘋狗浪，造成30人落海，氣象署海象氣候組長潘琦表示，瘋狗浪形成原因與長浪有很大關係，全台都有可能發生，東半部比西半部頻繁，其中，最常發生在基隆碧砂、新北貢寮、宜蘭、花蓮及澎湖地區。

潘琦指出，目前氣象署透過海象浮標觀測，有即時發布「長浪即時訊息」，為進一步強化瘋狗浪早期預警，與成功大學合作開發「海岸異常波浪預報系統」，以岸邊光學攝影機蒐集影像，AI辨識異常波浪事件，再結合氣象署波浪模式與AI預測技術，推算未來24小時內的發生機率。

潘琦表示，現在全台已建置13處預警系統，預計今年底完成共16處環台系統，因地形及天氣資訊，每個地點的系統都要經過AI特殊調教。她也說，今年6月已先應用於新北市及觀光署轄管的北海岸、東北角等風景區，其中，新北市消防局與瑞芳區公所額外在蝙蝠洞地區建置一套系統，可即時通知防災人員引導遊客撤離。

參與開發的成功大學近海水文中心主任董東璟指出，根據統計，過去25年全台有430件以上的瘋狗浪紀錄，造成750人傷亡，其中大部分是釣客，近年愈來愈多人從事水域活動，希望透過這套系統及早掌握風險。

董東璟說明，該系統使用波浪浮標資料及18座瘋狗浪光學監測站，核心技術為AI深度學習及機器學習，經過多次驗證達到一定準確性，為全台首套異常波浪預報系統，過程中有10幾位學生參與開發，背後有深入學理依據，進一步導向實務應用，未來還要透過觀光署、地方政府協助推廣。

氣象署副署長馮欽賜表示，台灣是海洋國家，過去10多年政府倡議民眾親近海、進入海、從事海洋活動，但從事海洋活動容易遇到無法預期風險，其中沿岸海象就是一大潛在風險。瘋狗浪經常伴隨外海長浪，產生時間地點與環境及細微變化有關，利用AI資料分析及電腦監測能有效強化預警。

新北市政府消防局長陳崇岳表示，瑞芳的蝙蝠洞每年都有許多遊客，隨著科技進步，救援工作已經從分秒必爭進化到秒秒必爭，AI的應用在海岸水域都能達到更有效預防。