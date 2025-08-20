日本九州不明火球墜落　我國氣象署：台灣也曾見「火流星」

▲日本九州、四國與關西地區深夜出現不明光球劃破夜空。（圖／翻攝自關西機場直播平台KTV NEWS）

記者周湘芸／台北報導

日本九州、四國與關西地區民眾19日深夜目擊不明光球劃破夜空，讓不少人驚呼「以為是隕石」。我國中央氣象署台北天文氣象站表示，目前無法斷定其成因，但過去台灣也曾發生類似的火流星現象，主因星體碎片或塵埃進到大氣層燃燒所發出強光。

日本放送協會（NHK）設於鹿兒島、松山、關西與神戶機場的監視攝影機昨天晚間11時許，拍到一道綠色光體自天空墜落，接近地面時，宮崎、松山、高知到大阪等地區同時出現天空被照亮的景象，一旁的山脈及建築輪廓瞬間清晰可見。

該畫面在社群媒體曝光後，紛紛引發討論，有網友直呼「以為是隕石」、「外面瞬間如白晝」、「還以為櫻島爆發」等。鹿兒島縣「川內宇宙館」館長前田利久表示，這顆光球應是「火球」，當宇宙中的塵埃或小行星碎片衝入大氣層時燃燒殆盡，會發出強烈光芒。

我國中央氣象署台北天文氣象站技佐游鎮宇今指出，日本不明光球成因還不確定，但過去台灣也曾發生類似的火流星現象，可能是太空軌道上的星體碎片或塵埃進入到大氣層時，燃燒過程發出強光。

他指出，其實在世界各地都曾有零星火流星現象出現，雖然不算頻繁，但也不到罕見，大部分在大氣層就會燃燒完畢，目前台灣沒有相關紀錄曾對地表造成影響。