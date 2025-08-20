史哲提高鐵票價調漲「2前提1必要」　新車上路＋品質改善才討論

▲高鐵董事長史哲。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵票價仍維持18年水準，因應新車到位和系統更新，2026年資金缺口將達高峰，外界關注高鐵票價是否會調漲，高鐵董事長史哲表示，票價調漲有「兩前提、一必要」，包括品質提升、新車如期如質到位，以及34列車汰舊換新，屆時高鐵調漲將是不可迴避的問題，但以價制量不會是高鐵的考量。

外界關注高鐵票價是否調漲，高鐵董事長史哲接受媒體聯訪時表示，「以價制量」不是高鐵思考的重點，過去沒有、未來也不會以此為考量。他強調，票價調整必須符合「兩前提、一必要」，才會進入討論。

史哲說，兩項前提包括服務品質要有改善，讓旅客重拾對高鐵品質的堅定信心；第二則是新車必須如期、如質上路。唯有達成這兩點，才會討論調整票價。

此外，史哲也指出還有「一個必要」無法迴避，就是未來34台列車的汰舊換新。史哲說明，高鐵列車已經服役20年，新車上路後將開始評估汰舊換新，屆時票價調整將是不可迴避的問題，這涉及高鐵永續、財務和營運。

他進一步說明，制度上高鐵每年都會進行財務檢討與規劃，新車汰舊換新勢必影響財報與財務結構，「到時候就會有收入問題，因此不能迴避票價調整」。

史哲坦言，民眾難免質疑，「新車還沒上路、財報還是賺錢，為什麼要漲票價？」但他也直言，列車不可能永遠使用，「總是會有極限」。因此未來若進入汰舊換新階段，調整票價將成為必要討論的一環。