　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史哲提高鐵票價調漲「2前提1必要」　新車上路＋品質改善才討論

▲▼高鐵董事長史哲。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵董事長史哲。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵票價仍維持18年水準，因應新車到位和系統更新，2026年資金缺口將達高峰，外界關注高鐵票價是否會調漲，高鐵董事長史哲表示，票價調漲有「兩前提、一必要」，包括品質提升、新車如期如質到位，以及34列車汰舊換新，屆時高鐵調漲將是不可迴避的問題，但以價制量不會是高鐵的考量。

外界關注高鐵票價是否調漲，高鐵董事長史哲接受媒體聯訪時表示，「以價制量」不是高鐵思考的重點，過去沒有、未來也不會以此為考量。他強調，票價調整必須符合「兩前提、一必要」，才會進入討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史哲說，兩項前提包括服務品質要有改善，讓旅客重拾對高鐵品質的堅定信心；第二則是新車必須如期、如質上路。唯有達成這兩點，才會討論調整票價。

此外，史哲也指出還有「一個必要」無法迴避，就是未來34台列車的汰舊換新。史哲說明，高鐵列車已經服役20年，新車上路後將開始評估汰舊換新，屆時票價調整將是不可迴避的問題，這涉及高鐵永續、財務和營運。

他進一步說明，制度上高鐵每年都會進行財務檢討與規劃，新車汰舊換新勢必影響財報與財務結構，「到時候就會有收入問題，因此不能迴避票價調整」。

史哲坦言，民眾難免質疑，「新車還沒上路、財報還是賺錢，為什麼要漲票價？」但他也直言，列車不可能永遠使用，「總是會有極限」。因此未來若進入汰舊換新階段，調整票價將成為必要討論的一環。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
名導突揭女神邱淑貞《赤裸羔羊》爆紅內幕！再酸：花錢追星很愚蠢
算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」：更大的力量
公投通過也沒用？郭智輝：核三重啟須滿足「2必須3原則」
醫師娘墜谷獲救卻燒死！檢查行車紀錄器還原真相
日本又見熊殺人！女倒垃圾遇襲慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喝氣泡水代替水可以嗎？醫學博士解析：補水效果一樣

仙塔律師被起訴！粉絲挺「詐團也有權請律師」　她點破關鍵：那是犯罪

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」：更大的力量在集結

風光出嫁「結婚噴80萬很正常」　他一聽愣了！全場吵翻：真的還好

史哲提高鐵票價調漲「2前提1必要」　新車上路＋品質改善才討論

54歲老爸「突被裁員」要他養！30歲男崩潰喊1句　兩派戰翻了

高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

史哲解決「高鐵捷運化」起手式　史上最長18天疏運＋早鳥5折起

人到中年突發現「我不需要朋友」　原因爆共鳴：寧願一個人

半夜3點睡「7點還能早起」　他驚呆怎麼活！一票人爆共鳴：改不了

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

喝氣泡水代替水可以嗎？醫學博士解析：補水效果一樣

仙塔律師被起訴！粉絲挺「詐團也有權請律師」　她點破關鍵：那是犯罪

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」：更大的力量在集結

風光出嫁「結婚噴80萬很正常」　他一聽愣了！全場吵翻：真的還好

史哲提高鐵票價調漲「2前提1必要」　新車上路＋品質改善才討論

54歲老爸「突被裁員」要他養！30歲男崩潰喊1句　兩派戰翻了

高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

史哲解決「高鐵捷運化」起手式　史上最長18天疏運＋早鳥5折起

人到中年突發現「我不需要朋友」　原因爆共鳴：寧願一個人

半夜3點睡「7點還能早起」　他驚呆怎麼活！一票人爆共鳴：改不了

全國唯一！新北三峽鹿母潭溪復建工程　榮獲中央優等獎肯定

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

喝氣泡水代替水可以嗎？醫學博士解析：補水效果一樣

陳聖文送水國民黨被一口喝變臉　千網洗版「送頭」：是你落跑欸

新北產地直送！八里文旦柚皮薄多汁　預購優惠限時開跑

教兒子太心累？男孩更需要「明確引導」　越番越要慢處理

超正E級寫真偶像突宣布進軍AV！放話「只拍這一部」：滿足所有男性

仙塔律師被起訴！粉絲挺「詐團也有權請律師」　她點破關鍵：那是犯罪

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」：更大的力量在集結

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

生活熱門新聞

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

合歡山下冰雹！5分鐘成雪白世界

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

拿「不同意罷免」宣傳扇搧風　24萬YTR被青鳥出征

全台西北雨！　「下最大」地區曝

快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」

「高鐵延伸宜蘭」環評過關！新建工程59.6公里　拚2036年通車

大雷雨狂炸！粉專點名3地「注意劇烈天氣發生」

更多熱門

相關新聞

高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

高鐵運量屢創新高，今年預估衝破8千萬人次，假日和尖峰自由座旅客不但擠爆外溢，連對號座車廂走道也站滿旅客，未來高鐵自由座將限縮，超尖峰時段不再能隨到時搭，高鐵董事長史哲表示，最快明年超尖峰時段將實施「指定車次」自由座，特別是直達車等，該時段不能刷悠遊卡進站，盼引導旅客到離峰時段。

史哲解決「高鐵捷運化」起手式　史上最長18天疏運＋早鳥5折起

史哲解決「高鐵捷運化」起手式　史上最長18天疏運＋早鳥5折起

高鐵新世代列車「N700ST」明年8月抵台　速度感外觀首曝光

高鐵新世代列車「N700ST」明年8月抵台　速度感外觀首曝光

現代汽車課長缺錢竟吞客戶訂金百萬

現代汽車課長缺錢竟吞客戶訂金百萬

苗栗警執勤闖紅燈挨撞　失控再撞怪手釀2傷　

苗栗警執勤闖紅燈挨撞　失控再撞怪手釀2傷　

關鍵字：

高鐵票價調漲史哲新車

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

孫安佐新女友曝光

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

合歡山下冰雹！5分鐘成雪白世界

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面