傳承時光記憶　原西螺街長宿舍修復工程將於11月完工

▲安客家西螺街長宿舍修復及再利用工程日前舉行工地展覽暨上棟式儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府積極推動歷史建築原西螺街長宿舍修復工程。這座日治時期和洋混合日式官舍，不僅是當時西螺地方首長的官邸，更見證了西螺政經發展的歷史脈絡。在雲林縣政府爭取到客家委員會2,794萬元的補助下，修復工程於2024年7月啟動，目前工程進度已達75%，預計2025年11月完工。

雲林縣政府日前舉行詔安客家西螺街長宿舍修復及再利用工程「工地展覽暨上棟式儀式」，縣長張麗善表示，原西螺街長宿舍見證了西螺地區從日治時期地方行政治理的發展，承載著深厚的地方歷史與居民的共同記憶。感謝客委會經費挹注，加上地方配合款，使這座富有歷史價值、歷史意義的街長宿舍得以順利修復。

▲安客家西螺街長宿舍修復及再利用工程自目前工程進度已達75%。（圖／記者游瓊華翻攝）



縣長張麗善指出，縣府長期致力於文化資產的保存與活化，希望透過此次修復工程，讓原西螺街長宿舍未來能以「西螺客廳」的嶄新面貌，結合在地歷史脈絡、人文及產業特色，重現地方共同記憶，成為多功能使用的人文餐旅空間，提升公共利用性。為了讓民眾親身參與歷史建築的修復過程，雲林縣政府在修復期間特別推出「空間構造及材料工法體驗之旅」。

文化觀光處處長陳璧君指出，修復工地展覽是一個難得的機會，民眾可以透過專業導覽穿越時空，親眼欣賞日式宿舍獨有的特色構造，如屋架、雨淋板及編竹夾泥牆等工法，感受日式建築的精湛技藝。透過建築師及修復匠師的現場解說，不僅能增加民眾對日治時期官舍的了解，更能深化對詔安客家文化的認同。

▲「SUN ROOM泡腳池2.0」藝術裝置再生。（圖／記者游瓊華翻攝）



除了工地展覽，此次活動的另一大亮點是「SUN ROOM泡腳池2.0」藝術裝置的再生。在修復昔西螺街長宿舍過程中，保留2016年西螺當代藝術季中，藝術家吉田敦的創作「Sun Room」作品其中的泡腳池。配合場域重新裝置，希望公共藝術不只是裝飾，更能成為人與空間交流、感受記憶的媒介。藝術裝置以七彩漸層的馬賽克拼貼工藝，描繪出象徵地方生命力的花朵圖案，代表著歷史與文化在當代空間的重新綻放。



文化觀光處長陳璧君補充，此次原西螺街長宿舍的修復，不僅是雲林縣文化資產保存的一項重要里程碑，更是將詔安客家文化與日治歷史融合，未來希望透過西螺公所營運跟縣府共同規劃，為西螺地區帶來新的人文氣息與觀光亮點。期待這座承載著豐富歷史記憶的建築，在未來能以「西螺客廳」的嶄新面貌，迎接來自各地的訪客，共同編織屬於西螺的當代故事。

