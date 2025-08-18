　
地方焦點

揭弊不怕被秋後算帳！廉政署黃文貞雲林授課　解密新法保障

▲雲林縣府政風處今日舉辦《公益揭弊者保護法》專題講習。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣府政風處今日舉辦《公益揭弊者保護法》專題講習。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣府政風處今（18）日舉辦《公益揭弊者保護法》專題講習，特別邀請法務部廉政署中部地區調查組副組長黃文貞親自授課，帶來最新修法重點與實務解析。這場講習不只讓縣府同仁對「吹哨者保護」有更清楚的認識，也替未來打造透明政府再添一份保障。

黃文貞在講習中直言，《公益揭弊者保護法》是保障勇敢揭弊者的重要法律，不只規範舉報的程序，更清楚定義「公益揭弊者」的範疇，以及他們能得到的法律保護。她以淺顯易懂的案例方式，說明舉報管道、流程，以及相關法律責任，讓聽眾秒懂原本艱澀的法條。現場不少同仁表示，這樣的講解方式「專業又親切」，讓人更有信心在面對弊端時能安心舉報。

▲雲林縣府政風處今日舉辦《公益揭弊者保護法》專題講習。（圖／記者游瓊華翻攝）

黃文貞強調，只有建立完整的保護機制，才能讓公務員或一般民眾放心揭弊，不必擔心遭到打壓或秋後算帳。這也是推動廉政文化的關鍵一環。透過法令保障，吹哨者不再是孤軍奮戰，而是有法律作後盾。

縣府政風處長邢啓春則表示，感謝黃文貞帶來這麼紮實又實用的分享。他認為，講習內容不僅有理論，也有高度的實務價值，能幫助同仁在執行公務時更了解法律界線與保護機制，也能在遇到疑似弊案時有正確的應對方式。他強調「縣府會持續推動廉政建設，並鼓勵同仁勇於揭弊，大家一起打造一個乾淨透明的政府」。

這場講習透過專業課程與實務分享，政風人員不只強化法治素養，也更能在日常工作中靈活運用相關規範，真正做到「依法行政、廉能為民」。縣府強調，推動廉政不是口號，而是要靠持續的教育、制度與文化建構，從內部做起，才能讓縣府形象更清廉、讓民眾更有信任感。未來，縣府將持續舉辦相關培訓與宣導，讓吹哨文化在雲林落地生根，點亮守護公義的新方向。

▲雲林縣府政風處今日舉辦《公益揭弊者保護法》專題講習。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲黃文貞強調，只有建立完整的保護機制，才能讓公務員或一般民眾放心揭弊。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


08/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

雲林政風廉政公益講習雲林縣政府

