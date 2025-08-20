雷擊奪命！日本自衛隊2人受訓「倒地身亡」　解剖證實驚悚死法

▲日本大分縣出現雷擊，導致2名自衛隊員受訓時觸電身亡。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本大分縣陸上自衛隊近日傳出意外事故，兩名20多歲士兵在訓練中突然失聯，隔天凌晨被發現倒地身亡。經司法解剖確認，兩人死因均為遭雷擊觸電。事故發生當時，大分縣全境曾發布雷雨注意報，引發外界關注，陸上自衛隊已成立事故調查委員會，釐清詳細經過。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，日本陸上自衛隊今（20）日公布死者身分，表示遇難者分別為西部方面戰車隊的谷津劍斗（25歲，3等陸曹）、久保田愛悠（21歲，3等陸曹），兩人同屬大分縣玖珠町駐屯地。

事件發生於本月17日下午，谷津劍斗、久保田愛悠參與偵察潛入訓練時兩人一組，負責偵察對方戰車位置，期間與外界失去聯繫。

搜救行動於18日凌晨展開，隊員在演習場西側高台發現兩人倒地，已呈停止呼吸心跳狀態，隨後確認死亡。據悉，兩名隊員為同隊的前後輩，訓練時未搭乘戰車，至於是否攜帶步槍則仍在釐清當中，當時並未傳出任何射擊聲響。

解剖結果顯示，兩名士兵均無外傷，死因為打雷造成的觸電。大分縣當天氣候不穩定，從清晨4時至晚間9時，氣象當局針對該縣發布雷雨注意報，演習場周邊亦有打雷紀錄。陸上自衛隊表示，將透過事故調查委員會全面檢視訓練流程與安全措施，以釐清事故發生原因，並預防類似事件再度發生。