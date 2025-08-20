住警器建功！彰化民宅竄火三代同堂逃生　消防局：今年已救20戶

▲彰化民宅火警，裝設住警器挽救20戶生命。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰南路一處民宅日前發生火警，所幸屋內裝設的住警器及時示警，讓三代同堂的一家人得以順利逃生，避免了傷亡。消防局統計，今年1至8月全縣共有20起住宅發生火災，因住警器鈴聲得以挽救生命，消防局呼籲，住警器是居家防災的關鍵利器，建議每戶家庭、每處起居空間都應裝設。

這起火災發生在晚間，當時屋主與家人分別在二、三樓寢室休息。突然，二樓樓梯間的住警器鈴聲大作，同時伴隨一樓客廳傳來爆炸聲。屋主立即下樓查看，赫然發現濃煙已瀰漫梯間，驚覺火勢已起。所幸該戶住宅2樓側門連接後方山坡庭院，全家人及時驚險逃生，成功化解危機，避免傷亡。

▲彰化民宅火警，住警器警鈴大響及時逃生。（圖／消防局提供）

消防局事後勘查指出，正是因為住戶妥善安裝住警器，才能在火災初期即時偵知火勢並迅速應變，將損害降至最低，充分展現其在防災救命上的關鍵作用。

據消防局統計，今年1月至8月，全縣已有20起住宅火災案例，皆因住警器鈴聲提醒或驚醒住戶，進而成功逃生。這再再證明住警器在火災初期偵測與預警的重要性。許多成功案例的住戶，會將住警器分別安裝在客廳、樓梯間、廚房或臥室等不同區域，以提升預警效果。

▲彰化消防局宣導民眾加裝住警器。（圖／消防局提供）

消防局強調，住宅用火災警報器在爭取黃金應變時間上成效卓著，因此強烈建議每一戶家庭、每一處起居空間（如客廳、樓梯間、廚房或臥室）皆應裝設保護生命財產安全。