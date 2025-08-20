誘少女「看鮑魚、內內」拍裸照！男大生判1年半獲緩刑

▲彰化1名少女遭男大生誘騙拍裸照。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

又見網路色誘未成年！彰化一名男大生，去年4月透過手機遊戲認識一名少女後，私訊傳送「打手槍」、「看內內」等露骨言語，誘騙少女自行拍攝私密照傳給他觀賞。審理期間雙方已經調解，私密照未流出，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判處男大生1年6月徒刑，緩刑4年，並需接受40小時義務勞務和6小時性平課程。

依據判決書指出，這起案件發生在去年4月1日深夜。當時剛滿18歲男大生，透過某熱門手遊認識一名就讀國中的少女，兩人隨後改私聊。男子在對話中連續數日傳送「打手槍」、「要看嗎」、「先看你的」、「看鮑魚」、「順便看內內」等極具暗示性的言語，不斷引誘少女自拍隱私部位照片。

年幼無知的少女最終在他的慫恿下，在自己家中的廁所內自拍影像，並透過IG傳送給對方觀覽。事件會曝光，是因為少女的家人無意間發現兩人之間的異常對話，驚覺事態嚴重，立即報警。

在偵查和審理過程中，該名男大生自白承認與事實相符，因此認定他的犯行明確。彰化地院審理認為，其犯罪目的僅是供自己觀覽，並非為了散布或營利；男大生當面道歉，與被害少女和家人達成調解，少女家屬表示不再追究責任。依「引誘使少年自行拍攝性影像罪」，判處有期徒刑1年6個月，但給予緩刑4年。全案可上訴。

