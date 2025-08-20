國道大貨車突左偏撞轎車！駕駛撿打火機釀禍　驚險畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

一名36歲黃姓大貨車駕駛15日行經國一北上219.3K，為了撿拾掉落的打火機，導致車輛偏離車道，撞上內側車道轎車。黃男酒測值0.09ml未超標，所幸未釀成人員傷亡。警方提醒用路人，若要在車內撿掉落物或是設定導航，應下交流道，或進入最近的服務區或休息站停妥再處理。

▲轎車被撞凹陷毀損。（圖／國道警方提供）

國道警方初步調查，這起事件發生在114年8月15日上午11點41分，當時駕駛營大貨車的黃男，正行駛在中線車道上，他向警方供稱，因為放在車上的打火機不小心掉落到腳邊，他直覺彎腰伸手去撿，就因為這短短幾秒鐘的分心，導致車輛偏離了原本的車道，猛然切入內側車道。就在這個瞬間，內側車道上由彭男駕駛的自小客車閃避不及，當場發生碰撞。

▲大貨車駕駛為了撿打火機偏移車道失控撞轎車。（圖／國道警方提供）

事故發生後，國道警察迅速到場處理。員警對雙方駕駛進行酒測，結果顯示貨車駕駛黃男的酒測值在標準值以下，排除酒駕，而自小客車駕駛彭男的酒測值則為零。雖然這起意外沒有造成人員重傷或死亡，但已經嚴重影響國道當時的車流，雙方駕駛飽受驚嚇，彭男愛車右側更是傷痕累累。

國道警方呼籲用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全間距保持好，養足精神上國道」，疲勞或需分心撿拾物品時，應下交流道或至服務區休息、處理，避免因分心或疲勞而衍生事故發生。

▲轎車被撞凹陷毀損。（圖／國道警方提供）

警方提醒駕駛過程中若感到疲勞，或需要處理如撿東西、設定導航等事務，最安全的做法是「先離開車道」。應直接下交流道，或進入最近的服務區或休息站，停妥車輛後再進行處理。絕對不要貪圖一時方便，在行駛途中冒險分心。