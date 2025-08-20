彰化120隻羊遭毒殺！飼主控地主為漲租「下藥滅羊」：大多已懷孕

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉爆發一起驚人的「毒羊案」，一位林姓飼主控訴，疑因土地租金糾紛，地主竟趁他不在時，在他的羊舍裡「下毒」，導致他飼養的羊隻大量暴斃，短短幾天內就死了超過120隻，其中絕大多數還是懷孕的母羊，初估損失近千萬元，讓他數十年心血幾乎化為烏有，悲憤不已，但地主則否認下毒，全案已移送地檢偵辦。

▲彰化秀水鄉驚爆毒羊事件。（圖／民眾提供）

林姓飼主心痛的說，事件發生在4月7日，當天他像往常一樣要去餵羊時，卻驚見羊舍內橫躺了50多隻羊的屍體。正當他還沒從震驚中回神，試圖搶救其他虛弱的羊隻時，接下來幾天，羊隻依舊像被詛咒一樣一隻隻倒下，前後總共死了120隻。

更讓他心痛的是，這些死亡的羊幾乎都是懷孕的母羊，「等於是一屍兩命，死的是120隻母羊，但加上牠們肚子裡的小羊，實際損失的生命和財產遠遠不止這個數字。」他粗估，這場災難讓他瞬間損失了近千萬元的資產。

▲剛出生的小羊依偎在死去的母羊身邊。（圖／民眾提供）

林姓飼主指控，一切都是地主所為。雙方原本以1年新台幣3萬元的租金簽訂租約，但因租約到期，地主希望大幅調漲租金至「1個月1萬5」，換算下來1年租金高達18萬元，是原本的整整6倍！

林姓飼主無法接受如此誇張的漲幅，雙方協商陷入僵局。他指控，地主為了逼他離開，將土地轉租給出更高價的人，竟動了殺機。飼主調閱監視器發現，地主在他不在場時，數次潛入羊舍周圍疑似進行「灑藥」的動作，而使用的藥物正是劇毒農藥「好年冬」。

「好年冬」是一種強效的加保扶農藥，對動物具有極高的毒性，只要微量就足以致命。面對幾乎滅場的慘況和千萬損失，林姓飼主已經向彰化縣警察局溪湖分局報案。他提供監視器畫面作為證據，指控林姓地主涉嫌違反《動物保護法》及《刑法》的毀損、蓄意殺害動物等罪嫌。

鹿港警分局經員警調閱監視器發現，林姓嫌疑人案發前曾前往農藥行購買托福松2包、興農丹佳保扶1包。但林男矢口否認毒害羊隻一事，稱未將農藥托福松加入至飼料罐中。警詢後已於6月20日移送彰化地方檢察署偵辦。