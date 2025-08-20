林佳龍接見自民黨青年局訪團　中曾根康隆挺台加入CPTPP、WHA

▲外交部長林佳龍接見自民黨青年局訪團。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍昨（19日）於外交部接見由日本自民黨青年局局長、眾議員中曾根康隆率領的「自民黨青年局海外研修團」一行70人。林佳龍指出，「台日關係向來如同一家人」，未來盼雙方在防減災、經貿、科技及第三國市場持續深化合作，共同強化社會韌性並壯大民主力量，也期盼台日能從戰略層次進一步深化經貿合作。林佳龍也轉述，中曾根康隆表達將支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及參與世界衛生大會（WHA），期待台灣能參與國際事務。

林佳龍特別感謝中曾根康隆在他7月訪日期間熱情接待，並表示這次中曾根康隆率領多位日本青年政要與學子來訪，對於深化台日關係有莫大助益。此次訪團除中曾根眾議員外，還包括平沼正二郎眾議員、神谷政幸參議員、加藤竜祥眾議員，以及多位日本都道府縣議員與自費參與的大學生。這展現出台日情誼從中央到地方、再延伸至民間的深厚基礎，更象徵雙方友好將持續傳承至下一個世代。

林佳龍強調，台日關係向來如同一家人，每當發生天災時，雙方總心繫彼此，並在第一時間伸出援手，「防減災」正是台日可深化合作的重要領域。林佳龍期盼未來雙方可共同提升防減災科技、災後復原、資訊共享及應變機制，進一步強化社會韌性。

林佳龍表示，台日能從戰略層次進一步深化經貿合作，期盼日本支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並推動簽署「經濟夥伴協定」（EPA）。他指出，雙邊合作已涵蓋AI與半導體領域，未來可望拓展至能源、智慧城市解決方案，並延伸至第三國市場，共同壯大民主國家的力量。

林佳龍也轉述中曾根康隆指出，訪團成員來自日本全國各地，「推進台日關係是大家共同的目標」，期待透過議會、觀光與民間的交流，進一步深化兩國的經貿與外交關係。中曾根並表達將支持台灣加入CPTPP及參與世界衛生大會（WHA），期待台灣能參與國際事務。

林佳龍提到，在與訪團的交流中，成員關心如何藉由地方政府深化台日關係、台灣對安倍晉三前首相的普遍看法，以及中國企圖藉法律戰在國際場域打擊台灣作為主權國家的身分地位等，林佳龍也一一回應。

林佳龍說，此次訪團在短短4天行程中已晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並拜會立法院、台北市政府及國內主要政黨等單位，行程之緊湊「幾乎每天都以百米衝刺的速度在前進」，如此密集的交流，凸顯對台日關係懷抱深厚的期待與重視。林佳龍並感謝大家珍視台日友誼，期盼在各界努力下將這份友誼不斷深化、持續傳承。