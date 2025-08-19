台星雙邊貿易額創新高　擬續簽「避免雙重課稅協議」

▲外交部常務次長葛葆萱（左四）、立法院長韓國瑜（左三）、台北市長蔣萬安（左二）、行政院政務委員季連成（右三）與新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（右四）以新加坡「Yum Seng」儀式祝酒。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部常務次長葛葆萱昨（18日）晚間出席「新加坡60週年國慶酒會」致詞表示，台星經貿關係長期緊密，新加坡已是我國第6大貿易夥伴，去年雙邊貿易額突破434億美元創新高。雙方將持續在經貿、教育及文化等領域深化合作，開拓更多元夥伴關係。新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑也說，新加坡是最早與台灣簽署「避免雙重課稅協議」的國家之一，雙方也正積極洽談協議更新與續簽事宜，期盼早日完成相關作業。

外交部常務次長葛葆萱18日晚間，應邀出席「新加坡駐台北商務辦事處」（Singapore Trade Office in Taipei）舉辦的「新加坡60週年國慶酒會」，並代表我國政府致詞祝賀。葛葆萱首先向新加坡政府與人民致上誠摯祝福，並特別致賀新加坡於今年5月順利完成大選。深信在新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）領導下，台星間長達60年的深厚友誼將持續深化，雙邊夥伴關係也將更加穩固。

葛葆萱指出，台灣是新加坡第4大貿易夥伴，新加坡也為我國第6大貿易夥伴。雙方於十餘年前簽署「台星經濟夥伴協定」（ASTEP），至今合作成果豐碩，雙邊貿易額在去年更突破434億美元，再創歷史新高。展望未來，雙方可在「總合外交」的理念下，整合彼此資源與優勢，開拓更多元化的合作領域。

▲外交部常務次長葛葆萱。（圖／外交部提供）

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（Yip Wei Kiat）致詞表示，台星關係歷久彌堅、交流緊密。新加坡是最早與台灣簽署「避免雙重課稅協議」的國家之一，雙方也正積極洽談協議更新與續簽事宜，期盼早日完成相關作業。

葉偉傑在感謝台灣各界對其在台工作的支持與協助時提到，派駐台灣是其外交生涯中最長的一段駐外任期，對台灣深具情感。致詞最後，葉偉傑邀請葛葆萱及在場貴賓舉杯，以新加坡傳統「Yum Seng」儀式共襄祝賀，現場氣氛熱烈歡欣。

外交部表示，新加坡是我國「新南向政策」的重要夥伴，雙邊在經貿、教育、觀光及文化等領域交流密切。外交部將持續強化與新加坡的合作關係，攜手促進區域和平、穩定與繁榮。