國際

台日爆密簽備忘錄！防「台灣有事」共諜滲透　外交部回應了

▲▼ 日本國旗。（圖／路透）

▲日媒爆料台日密簽備忘錄防諜報人員滲透，外交部澄清「雙方並未針對『台灣有事』簽備忘錄」。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

日媒報導，台日已簽署一份合作備忘錄，內容涉及在「台灣有事」情況下，共享欲從台灣赴日的外國人資訊，防止中國情治人員趁亂進入日本。對此，外交部19日澄清，台日並未針對「台灣有事」簽署合作備忘錄，也未單方面對外提供相關資訊。

日本「讀賣新聞」引述多名日本政府相關人士消息，報導稱台日簽署了一份名為《有關出入境管理相關事項資訊共享之合作備忘錄》，但具體內容列為「不公開」。

知名人士表示，日本方面將依備忘錄獲取來自台灣的入境外國人資料，確認其中是否包含可能危害國內治安的人士。即使在平時，也會在台灣機場對飛往日本的乘客進行事前確認。

報導指出，由於截至去年10月，約有2萬1700名日本人居住在台灣。若中國對台動武，可預見有大量日僑需要撤離，且可能有許多台灣人與其他外國人一併避難至日本。在這種混亂情況下，有關部門擔心，會有外國間諜或恐怖分子趁機潛入，「中國間諜有可能偽裝成台灣人進入日本」。

根據《中央社》報導，外交部19日澄清，台日民間交流頻繁，雙方在入出境管理的合作更顯重要，所以去年12月18日簽署台日入出境管理事務資訊共享合作備忘錄（MOU），就入出境管理相關事項深化合作。

不過，外交部強調，台日並未針對所謂「台灣有事」簽署合作備忘錄，台灣也未單方面對外提供相關資訊。

相關新聞

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：對話談判唯一可行出路

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：對話談判唯一可行出路

美國總統川普先後與俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲多國領導人在白宮舉行會晤，針對解決「烏克蘭危機」，中方態度以及怎麼看待事情前景？中國外交部發言人毛寧今（19）日重申，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方」，並且派特使開展多輪穿梭外交，在聯合國成立和平小組，「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，我們支持一切有利於和平的努力。」

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

台星雙邊貿易額創新高　擬續簽「避免雙重課稅協議」

台星雙邊貿易額創新高　擬續簽「避免雙重課稅協議」

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

王毅謬論扭曲二戰史實　外交部嗆：中共謊言說一千次也不會成真

王毅謬論扭曲二戰史實　外交部嗆：中共謊言說一千次也不會成真

