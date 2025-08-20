台日爆密簽備忘錄！防「台灣有事」共諜滲透　外交部回應了

▲日媒爆料台日密簽備忘錄防諜報人員滲透，外交部澄清「雙方並未針對『台灣有事』簽備忘錄」。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

日媒報導，台日已簽署一份合作備忘錄，內容涉及在「台灣有事」情況下，共享欲從台灣赴日的外國人資訊，防止中國情治人員趁亂進入日本。對此，外交部19日澄清，台日並未針對「台灣有事」簽署合作備忘錄，也未單方面對外提供相關資訊。

日本「讀賣新聞」引述多名日本政府相關人士消息，報導稱台日簽署了一份名為《有關出入境管理相關事項資訊共享之合作備忘錄》，但具體內容列為「不公開」。

知名人士表示，日本方面將依備忘錄獲取來自台灣的入境外國人資料，確認其中是否包含可能危害國內治安的人士。即使在平時，也會在台灣機場對飛往日本的乘客進行事前確認。

報導指出，由於截至去年10月，約有2萬1700名日本人居住在台灣。若中國對台動武，可預見有大量日僑需要撤離，且可能有許多台灣人與其他外國人一併避難至日本。在這種混亂情況下，有關部門擔心，會有外國間諜或恐怖分子趁機潛入，「中國間諜有可能偽裝成台灣人進入日本」。

根據《中央社》報導，外交部19日澄清，台日民間交流頻繁，雙方在入出境管理的合作更顯重要，所以去年12月18日簽署台日入出境管理事務資訊共享合作備忘錄（MOU），就入出境管理相關事項深化合作。

不過，外交部強調，台日並未針對所謂「台灣有事」簽署合作備忘錄，台灣也未單方面對外提供相關資訊。