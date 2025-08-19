台日青年局歷來最大規模交流　陳冠廷：開拓台日政策合作機制

▲民進黨立委陳冠廷今以民進黨青年局長身分，率領黨內青年局幹部及30餘名成員，與日本自民黨青年局海外研修團進行交流會議。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委陳冠廷今（19日）以民進黨青年局長身分，率領黨內青年局幹部及30餘名成員，與日本自民黨青年局海外研修團進行歷史性的大規模交流會議。日方由青年局長中曾根康隆眾議員率領70位成員來訪，雙方就青年參政、區域安全、少子化對策等共同關切議題進行深度對話，為台日青年世代合作開創新局。

陳冠廷在致詞時表示，特別配戴13年前在日本國會實習時參議員贈送的領帶，象徵將在日本學習的經驗與感動帶到台灣國會服務。他回憶，2011年日本311大震災後隔年赴日實習，深受日本政治家對政策用心及國家規劃的感動。「雖然我們的土地沒有相連，但在海洋上是相連的。台日兩國應平等攜手，共同面對未來的各種挑戰。」

中曾根康隆指出，此次率領超過70位來自日本全國各地的成員訪台，與民進黨30幾位青年領袖進行交流，是過去從未有過的大規模交流，堪稱歷史性的重要時刻。他特別提到，看到民進黨青年局女性成員眾多且充滿活力，認為日本國會有很多要向台灣學習的地方。台日有許多共通議題，兩黨青年世代攜手合作極為重要，青年世代必須承擔起創造未來的責任，發起行動做出變革。

會議中，雙方就多項重要議題進行實質交流。執行副局長黃捷提到，短短3個月內台日政治都經歷巨大變動，包括日本改選與台灣的政治變化，青年世代需要背負重大責任，在執政黨與在野黨的對立、衝突與妥協中扮演關鍵角色。

針對青年參政議題，執行副局長沈伯洋分析台灣青年參政的演變，從早期黨外時期的學生異議性社團，到太陽花運動達到高峰，再到現今面臨的新挑戰。他特別指出，現在年輕人透過社群媒體參與政治，但是部分可能也會有民粹的問題，這是兩國共同面臨的困境。關於國際與國內議題的連結，過去一年致力於將國際議題如關稅、假資訊、俄烏戰爭等與國內民生扣連，讓民眾理解國際情勢對日常生活的實質影響。

台中市議員黃守達針對反全球化與民粹主義浪潮提出看法，認為台日執政黨必須主動出擊，真正帶領社會往前進。他對兩國國民素質充滿信心，未來真正重要的是如何讓台日成為東亞甚至世界舞台的主角。黃守達也提議在地方層級建立「台中市議會民進黨台日友好串聯」，深化地方交流。

在國防議題方面，日方關切台灣兵役制度與後備軍人訓練。沈伯洋說明，台灣軍隊改革重點在於軍人心智訓練的轉變，從過去可能的反台獨轉向真正抵抗侵略的認知。新北市議員林秉宥補充，台灣推動「全社會韌性」政策，將後備人員分為作戰與維持社會韌性兩大類，透過社會廣泛參與建構面對挑戰的韌性。

文化軟實力議題上，彰化縣議員黃柏瑜提問日本如何將在地文化散播到世界各地，成為各國好感度最高的國家。日方回應表示，日本政府已體認文化重要性，從過去等待外國人主動產生興趣，轉為積極主動向海外推展，並確保相關預算支持文化輸出。

關於女性從政與育兒平衡議題，日本大阪府議員分享自己育有五歲雙胞胎的經驗，詢問台灣女性政治人物如何在育兒與政治活動間取得平衡，特別是面對頻繁的應酬活動。副局長張雅琳回應，她身為三個孩子的母親，深刻理解這個兩難，會在行程調節上保有彈性時間陪伴孩子，先生也承擔了相對多的家庭照顧工作。張雅琳強調，女性政治人物更能理解家庭需求，在台灣的政治影響力逐漸提升。

張雅琳接著表示，關切日本2023年成立的「兒童家庭廳」成效，希望就少子化議題進行更多交流。中曾根康隆則回應，該機構致力創造全社會支持育兒的環境，主要方針包括減輕經濟負擔與身心負擔，並鼓勵父親參與育兒。

執行副局長吳沛憶提出具體合作建議，希望雙方就國家安全、能源、社會教育、防災、高齡化、少子化、勞動力等議題定期交流，為未來十年台日合作擘劃願景。她也提到台灣與日本在防災科技已有五年合作基礎，未來可透過線上會議、社群聯絡等多元形式保持交流。

此次交流會不僅涵蓋中央層級議員，也包括來自各縣市的地方議員，大阪府、台中市等地方議員都表達深化地方交流的意願。陳冠廷表示，這次歷史性的大規模交流，展現台日青年世代攜手合作的決心，雙方將持續深化各層級交流，共同為印太區域的和平穩定與繁榮發展貢獻力量。