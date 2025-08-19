　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台日青年局歷來最大規模交流　陳冠廷：開拓台日政策合作機制

▲▼民進黨立委陳冠廷今（19日）以民進黨青年局長身分，率領黨內青年局幹部及30餘名成員，與日本自民黨青年局海外研修團進行歷史性的大規模交流會議。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷今以民進黨青年局長身分，率領黨內青年局幹部及30餘名成員，與日本自民黨青年局海外研修團進行交流會議。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委陳冠廷今（19日）以民進黨青年局長身分，率領黨內青年局幹部及30餘名成員，與日本自民黨青年局海外研修團進行歷史性的大規模交流會議。日方由青年局長中曾根康隆眾議員率領70位成員來訪，雙方就青年參政、區域安全、少子化對策等共同關切議題進行深度對話，為台日青年世代合作開創新局。

陳冠廷在致詞時表示，特別配戴13年前在日本國會實習時參議員贈送的領帶，象徵將在日本學習的經驗與感動帶到台灣國會服務。他回憶，2011年日本311大震災後隔年赴日實習，深受日本政治家對政策用心及國家規劃的感動。「雖然我們的土地沒有相連，但在海洋上是相連的。台日兩國應平等攜手，共同面對未來的各種挑戰。」

▲▼民進黨立委陳冠廷今（19日）以民進黨青年局長身分，率領黨內青年局幹部及30餘名成員，與日本自民黨青年局海外研修團進行歷史性的大規模交流會議。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

中曾根康隆指出，此次率領超過70位來自日本全國各地的成員訪台，與民進黨30幾位青年領袖進行交流，是過去從未有過的大規模交流，堪稱歷史性的重要時刻。他特別提到，看到民進黨青年局女性成員眾多且充滿活力，認為日本國會有很多要向台灣學習的地方。台日有許多共通議題，兩黨青年世代攜手合作極為重要，青年世代必須承擔起創造未來的責任，發起行動做出變革。

會議中，雙方就多項重要議題進行實質交流。執行副局長黃捷提到，短短3個月內台日政治都經歷巨大變動，包括日本改選與台灣的政治變化，青年世代需要背負重大責任，在執政黨與在野黨的對立、衝突與妥協中扮演關鍵角色。

▲▼民進黨立委陳冠廷今（19日）以民進黨青年局長身分，率領黨內青年局幹部及30餘名成員，與日本自民黨青年局海外研修團進行歷史性的大規模交流會議。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

針對青年參政議題，執行副局長沈伯洋分析台灣青年參政的演變，從早期黨外時期的學生異議性社團，到太陽花運動達到高峰，再到現今面臨的新挑戰。他特別指出，現在年輕人透過社群媒體參與政治，但是部分可能也會有民粹的問題，這是兩國共同面臨的困境。關於國際與國內議題的連結，過去一年致力於將國際議題如關稅、假資訊、俄烏戰爭等與國內民生扣連，讓民眾理解國際情勢對日常生活的實質影響。

台中市議員黃守達針對反全球化與民粹主義浪潮提出看法，認為台日執政黨必須主動出擊，真正帶領社會往前進。他對兩國國民素質充滿信心，未來真正重要的是如何讓台日成為東亞甚至世界舞台的主角。黃守達也提議在地方層級建立「台中市議會民進黨台日友好串聯」，深化地方交流。

在國防議題方面，日方關切台灣兵役制度與後備軍人訓練。沈伯洋說明，台灣軍隊改革重點在於軍人心智訓練的轉變，從過去可能的反台獨轉向真正抵抗侵略的認知。新北市議員林秉宥補充，台灣推動「全社會韌性」政策，將後備人員分為作戰與維持社會韌性兩大類，透過社會廣泛參與建構面對挑戰的韌性。

文化軟實力議題上，彰化縣議員黃柏瑜提問日本如何將在地文化散播到世界各地，成為各國好感度最高的國家。日方回應表示，日本政府已體認文化重要性，從過去等待外國人主動產生興趣，轉為積極主動向海外推展，並確保相關預算支持文化輸出。

關於女性從政與育兒平衡議題，日本大阪府議員分享自己育有五歲雙胞胎的經驗，詢問台灣女性政治人物如何在育兒與政治活動間取得平衡，特別是面對頻繁的應酬活動。副局長張雅琳回應，她身為三個孩子的母親，深刻理解這個兩難，會在行程調節上保有彈性時間陪伴孩子，先生也承擔了相對多的家庭照顧工作。張雅琳強調，女性政治人物更能理解家庭需求，在台灣的政治影響力逐漸提升。

張雅琳接著表示，關切日本2023年成立的「兒童家庭廳」成效，希望就少子化議題進行更多交流。中曾根康隆則回應，該機構致力創造全社會支持育兒的環境，主要方針包括減輕經濟負擔與身心負擔，並鼓勵父親參與育兒。

執行副局長吳沛憶提出具體合作建議，希望雙方就國家安全、能源、社會教育、防災、高齡化、少子化、勞動力等議題定期交流，為未來十年台日合作擘劃願景。她也提到台灣與日本在防災科技已有五年合作基礎，未來可透過線上會議、社群聯絡等多元形式保持交流。

此次交流會不僅涵蓋中央層級議員，也包括來自各縣市的地方議員，大阪府、台中市等地方議員都表達深化地方交流的意願。陳冠廷表示，這次歷史性的大規模交流，展現台日青年世代攜手合作的決心，雙方將持續深化各層級交流，共同為印太區域的和平穩定與繁榮發展貢獻力量。

▲▼民進黨立委陳冠廷今（19日）以民進黨青年局長身分，率領黨內青年局幹部及30餘名成員，與日本自民黨青年局海外研修團進行歷史性的大規模交流會議。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委陳冠廷今（19日）以民進黨青年局長身分，率領黨內青年局幹部及30餘名成員，與日本自民黨青年局海外研修團進行歷史性的大規模交流會議。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南連4年掛蛋！新北、新竹首次加入也沒星
26歲兒忠孝橋「噴快車道撞2車亡」　父母心碎驗屍
快訊／21歲女騎士慘死！遭撞一路滑行起火
威力彩花500元爽中2.68億　台彩曝光買法
快訊／米其林完整名單一次看！頤宮蟬聯8連霸
快訊／14縣市豪大雨特報！國家警報響
台中名店掉榜！　米其林一星僅維持1年
台鐵再釋職缺　起薪4萬「獎金最高4.4個月」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估藍白1戰將是煙霧彈

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

週五院會處理特別條例追加預算　國民黨團：普發一萬不要再拖

台星雙邊貿易額創新高　擬續簽「避免雙重課稅協議」

年代民調／李四川選新北橫掃民進黨　黃國昌碰綠營皆輸5百分點以上

張善政「不含不動產」身價破億　出席桃園音樂節「微笑」未回應

卓榮泰要蔣萬安「慢慢學」　國民黨：學面對關稅「安心睡」？

台日青年局歷來最大規模交流　陳冠廷：開拓台日政策合作機制

國民黨部偽造連署4千多份「34被告全認罪」　認受黨中央壓力自作聰明

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估藍白1戰將是煙霧彈

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

週五院會處理特別條例追加預算　國民黨團：普發一萬不要再拖

台星雙邊貿易額創新高　擬續簽「避免雙重課稅協議」

年代民調／李四川選新北橫掃民進黨　黃國昌碰綠營皆輸5百分點以上

張善政「不含不動產」身價破億　出席桃園音樂節「微笑」未回應

卓榮泰要蔣萬安「慢慢學」　國民黨：學面對關稅「安心睡」？

台日青年局歷來最大規模交流　陳冠廷：開拓台日政策合作機制

國民黨部偽造連署4千多份「34被告全認罪」　認受黨中央壓力自作聰明

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

顏佑庭168公分當憲兵 榮譽假放不完卻被雲朵姊姊電爆

教堂前「電臀熱舞」慘了！俄3女大生嗨搖影片瘋傳　全部被退學

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估藍白1戰將是煙霧彈

SJ金希澈演唱會前夕尾椎撕裂！　「曾被警告夏天會出事」急就醫

大林慈濟25周年院慶　升格準醫中專業醫療服務回顧

防詐升級　金管會鼓勵保險業建立保戶指定聯絡人機制

時尚配件變奪命工具　女「長圍巾捲車底」留恐怖血痕差點斷頭

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

三立最新八點檔來襲！謝承均周旋2本土女神　黃金卡司一字排開超狂

【輸贏系老師】誰動誰就輸！老師「連眼睛都沒眨」KO學生

政治熱門新聞

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

揭普發1萬殺招在後面！　沈伯洋示警：國民黨要讓社會變得不公平

快訊／表態願意選新北市長　李四川：若明年要我承擔不會排斥

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電？

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」　總統府：先回應濫用特權爭議

獨／公積金帳本曝　起底北市義交報復黑幕

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

罷免失敗挨告　「敲羅」領銜人：錯愕

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

國民黨《四賤客》萊爾校長埋5哏　網友都點頭，有料

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

遭控濫用特權　北市：總統府趕快拿出證據

預言核三延役投票率最多5%　李正皓酸「史上最好笑公投」：誰會去投

更多熱門

相關新聞

國民黨部偽造連署4千多份「34被告全認罪」　認受黨中央壓力自作聰明

國民黨部偽造連署4千多份「34被告全認罪」　認受黨中央壓力自作聰明

國民黨台中黨部涉嫌偽造罷免民進黨籍立委提議書，份數高達4258份，總計34人遭中檢起訴。台中地院昨首開準備程序庭，書記長陳劍鋒、總幹事伍康龍等全數被告均認罪。辯護律師劉鴻基坦言，地方黨部受到黨中央壓力，才自作聰明，要達成政治性目的。對此，民進黨發言人卓冠廷今（19日批評，作弊作到台中市黨部還舉辦一場作弊講座，教大家怎麼做假偽造連署，國民黨還只說一句「尊重司法」，要是真的有在尊重，請朱立倫別再裝死了，趕快出來道歉。

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

朱立倫、黃國昌反核立場轉彎　綠酸「區特主席」：換位置當起cheater

朱立倫、黃國昌反核立場轉彎　綠酸「區特主席」：換位置當起cheater

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

自民黨青年局長重申「台灣有事日本有事」　盼台提升自我防衛能力

自民黨青年局長重申「台灣有事日本有事」　盼台提升自我防衛能力

關鍵字：

陳冠廷民進黨自民黨

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

盛品儒肝癌病逝享年48歲

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面