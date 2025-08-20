　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他送國民黨「核料廢水」　藍黨工開瓶怒喝：不要只會作秀啦

▲陳聖文今日帶著在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚的瓶裝水，到國民黨中央黨部。（圖／讀者提供）

▲陳聖文帶著在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚的瓶裝水，到國民黨中央黨部。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「核三延役」公投將於23日投票，前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文日前攜帶國民黨政治人物發放的「替身」瓶裝水，到蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置，並於今（20日）將這些水送到國民黨中央黨部，提醒他們別只是「紙上談核」，而是真正去面對核安與核廢料的問題，親身體驗蘭嶼人的無奈。而國民黨發言人楊智伃當場接過來猛灌礦泉水開嗆，「無聊至極！別只會作秀！」雙方爆發口水戰。

陳聖文今日上午帶著國民黨黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、立委羅智強與徐巧芯等人的「替身瓶裝水」，讓這些替身在低放貯存場與核廢料共度一夜，並於今日送回國民黨中央要求本尊們喝下，提醒相關政治人物，擁核別只是紙上談兵，而要親身面對核廢料的真實存在。

陳聖文表示，行政院1975年批准在蘭嶼龍門地區設置低放場，卻疑似向當地居民隱匿真相，因而引爆當地達悟族原住民首批抗議浪潮。1994年監測更發現，低放廠裡的核廢料桶鏽蝕嚴重，族人隔年進一步發起「一人一石填港」運動，希望阻止新核廢料進場。政府為息事寧人，曾承諾要遷出核廢料，但覓地未果最終仍然跳票，蘭嶼核廢料堆放至今仍未解決，「這就是蘭嶼人的無奈」。

陳聖文強調，自己並非全盤反對核電，只要能真正解決核安與核廢料的問題，他樂見多元能源選項，「但現況下，核廢料問題就是沒有答案」。他說，一瓶在核廢料廠過夜的瓶裝水，喝下去可能對健康沒有直接影響，「但我就是看不慣國民黨政治人物為了反對執政黨，刻意淡化核廢料的問題」。

「送水的目的，不只是以行動證明自己的反對立場，更要提醒國民黨這些人，不要只是坐而論道，而是要真正與人民一同面對核能造成的問題」。陳聖文最後表示，核三延役涉及的不只是能源供應，更關乎世代責任，盼公投能讓社會真正正視核廢料問題的嚴重性。

楊智伃則當場開嗆，台灣需要核能，也需要科學理性的檢驗核廢料，今天當然敢喝水，核能都是可以討論的，不要只會操作情緒作秀！「祝福陳聖文下次可以順利加入民進黨初選啦！」並打開礦泉水瓶大口喝下。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
現代汽車課長缺錢！吞了133萬訂金　2車主等嘸新車超傻眼
愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了
快訊／28歲騎士慘死！　遭砂石車爆頭亡
快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元
快訊／新竹20多歲媽與幼女家中雙亡
快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」
舒子晨失控辱罵網友「好醜」！　遭炎上發文道歉了
安哥淚崩！認了「打女人」鞠躬道歉：想去祭拜
台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

另類仙人跳？　民眾試車超速「被業務設局」逼買車還求償百萬

稱大罷免受抖音影響、年輕人成國安隱憂　曹興誠：民進黨為何不禁止

接棒民進黨祕書長後今亮相　徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利

黃國昌提案廢串供之虞可羈押　綠黨團諷：乾脆立釋放柯文哲專法

愛國者二型飛彈發射4秒後自爆　空軍：已依接戰程序應處

曝罷團823做「降智圖卡」5奧步　國民黨：726大失敗還敢繼續操作

中鋼抗議郭智輝「讓利說」　羅智強：民進黨專長把金雞母變敗家子

「賴清德還想跟在野黨對著幹」　他曝徐國勇接民進黨秘書長2意義

他送國民黨「核料廢水」　藍黨工開瓶怒喝：不要只會作秀啦

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

另類仙人跳？　民眾試車超速「被業務設局」逼買車還求償百萬

稱大罷免受抖音影響、年輕人成國安隱憂　曹興誠：民進黨為何不禁止

接棒民進黨祕書長後今亮相　徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利

黃國昌提案廢串供之虞可羈押　綠黨團諷：乾脆立釋放柯文哲專法

愛國者二型飛彈發射4秒後自爆　空軍：已依接戰程序應處

曝罷團823做「降智圖卡」5奧步　國民黨：726大失敗還敢繼續操作

中鋼抗議郭智輝「讓利說」　羅智強：民進黨專長把金雞母變敗家子

「賴清德還想跟在野黨對著幹」　他曝徐國勇接民進黨秘書長2意義

他送國民黨「核料廢水」　藍黨工開瓶怒喝：不要只會作秀啦

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

另類仙人跳？　民眾試車超速「被業務設局」逼買車還求償百萬

三菱地所逆勢開局　首插旗南台灣開價5字頭

《卡比的馭天飛行》實機影片發售日公開！賽車施放必殺技大亂鬥

陸車市陷「以價換量」惡性循環　過半經銷商虧損「7成沒達標」

南珉貞誤犯職棒禁忌崩潰哽咽　朴旻曙「跟她談到深夜才稍微平復」

颱風害中南部血庫拉警報　「北血南送」數千袋支援

稱大罷免受抖音影響、年輕人成國安隱憂　曹興誠：民進黨為何不禁止

租約到期+都更！愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了

接棒民進黨祕書長後今亮相　徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利

公嬤KUSO《鬼滅無限年齡城》片爆紅　300萬人看傻：這企劃太強

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

政治熱門新聞

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

台中傳去年超徵75億

他送國民黨「核料廢水」　藍黨工開瓶怒喝：不要只會作秀啦

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

徐國勇接黨秘書長　傳今中常會宣布

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

徐國勇傳接民進黨秘書長　周玉蔻列5點大讚：賴清德打出一張好牌

日媒記者打臉綠「反核文宣」　國民黨這樣說

傳徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

傳內閣改組　沈富雄：問題是沒人可用

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估黃國昌是煙霧彈

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電？

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

更多熱門

相關新聞

國民黨曝罷團823做「降智圖卡」5奧步

國民黨曝罷團823做「降智圖卡」5奧步

核三延役公投將在本周六登場，國民黨今（20日）辦記者會，公布罷團力拚「小罷免、小成功」5大奧步，包含抹黑造謠、發降智圖卡、自導自演、消費病情與偷拆布條。國民黨發言人楊智伃質疑，民進黨不出奧步就不會選舉？罷免團體仿照國民黨的文宣方式，製作相反訴求的圖卡，或將「同意」、「不同意」的訴求做互相的調版，7月26日惡罷時，罷團已經製作造謠、謊言的降智圖卡，經過大失敗後，823竟然還繼續操作。

「賴清德還想跟在野黨對著幹」　他曝徐國勇接黨秘書長2意義

「賴清德還想跟在野黨對著幹」　他曝徐國勇接黨秘書長2意義

他列「黃國昌5優勢」讓國民黨睡不著

他列「黃國昌5優勢」讓國民黨睡不著

卓榮泰給鄭麗君空白請假單隨時赴美　「提完整方案爭取不疊加稅率」

卓榮泰給鄭麗君空白請假單隨時赴美　「提完整方案爭取不疊加稅率」

喊公投出來投不同意　鍾年晃嗆黃國昌「無路用」：給他看真正民意

喊公投出來投不同意　鍾年晃嗆黃國昌「無路用」：給他看真正民意

關鍵字：

國民黨陳聖文楊智伃核三延役核能核電

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面