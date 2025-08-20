原本600塊！Whoscall年費要漲了　新戶25號後「要付899元」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

手機軟體「Whoscall」十分方便，可以替使用者辨識來電。有用戶表示，最近手機跳出提示，8月25日之後，Whoscall新訂閱年費將漲至899元，就忍不住算了一下，「原費用為每年600ntd，899-600=299，新價格漲了 49.833%，這樣真的還會有新訂戶嗎？」貼文引發討論。

該名網友在PTT的MobileComm板發起討論「Whoscall 再次漲價！」Whoscall年費即將從600元漲到899元，整整多出299元，換算起來漲幅高達49.8%。文中，他還他貼出「進階版價格通知」公告，下方寫著「每月 NT$60，每年 NT$600（最划算,等同於每月不到 NT$50！）」。

要注意的是，若在8/25後才開始訂閱，或是中途取消後重新訂閱，價格將調整為每月 NT$95，每年 NT$899，「因此，現在訂閱越省，也更安心！建議儘早訂閱並持續維持訂閱狀態，以享有目前的優惠價格與完整防護力。」

貼文引起大量留言，不少人直呼，「沒差，反正我沒需要訂」、「我也有收到通知」、「我靠中信和國泰的優惠券，白嫖應該一年有了」、「安卓有Google電話誰會用這個」、「宰iOS的吧？iOS沒有Google電話」、「150元釘子戶路過」、「我都用免費版本而已」、「不認識的一律不接，沒壓力。」