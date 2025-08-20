　
社會 社會焦點 保障人權

2周狂發百萬則釣魚簡訊！詐團成員無保請回警無奈　法官曝原因

▲刑事局電偵大隊破獲詐團使用大陸製手機基地台蓋台推播詐騙簡訊的離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台中林姓男子負責開車搭載假基地台發送釣魚簡訊，檢方聲押但法官裁定無保請回。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者許權毅、黃資真／台中報導

刑事局近期破獲6起東南亞詐騙集團，利用大陸製造的「假基地台」聘僱台灣成員發送「政府普發1萬元」等釣魚簡訊案件，粗估發出超過600萬封簡訊，78人受害合計騙得超過500萬元。但負責駕車四處跑的林姓男子卻被無保請回，引發討論。對此，台中地院表示林男屬於全案「參與角色邊緣」，罪行較輕，檢方也未提出抗告。

本案詐騙集團假冒中央存款保險公司發送釣魚簡訊，謊稱可領取現金，誘使民眾點擊連結並輸入個資。警方統計詐團以偽冒銀行指稱民眾帳務問題、台電台水公司帳單問題、ETC帳單問題等議題發送釣魚簡訊，藉此誘騙民眾信用卡資料進行盜刷。

檢警從今年1月至7月陸續在新北、台北大安區、西門町、台中市區及高雄查獲6組假基地台及機動基地台運輸駕駛，共逮捕等12名嫌犯，並起獲偽造基地台6台、工作手機及涉案車輛。警訊後依涉犯電信法、詐欺等罪嫌移送台北、橋頭、台中地檢署複訊，其中6名主嫌遭裁定羈押禁見、5人10萬元交保。

▲刑事局電偵大隊破獲詐團使用大陸製手機基地台蓋台推播詐騙簡訊的離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

特別的是，被逮捕的其中一名26歲林姓男子，受幼時玩伴25歲陳姓主嫌指派駕二手車，日領3千元酬勞、每天載著中國製偽基地台四處流竄，平均每日蓋台狂發10萬則詐騙簡訊，研判短短工作15天就發送超過150萬則，最後卻是無保請回。

對此，台中地院回應，22日訊問林男後，林男坦承犯行，且指證共犯，加上林男無詐欺前科，其參與期間不長，僅負責依指示駕駛裝載行動基地台等設備之車輛，並非實際詐騙被害人或收取款項之人，其參與之角色邊緣，罪行較輕，依卷內證據資料尚難認有反覆實施詐欺犯罪之虞，無羈押之原因，故駁回檢方聲請，且檢方收到裁定結果後也未提出抗告。

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

