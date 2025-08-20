2周狂發百萬則釣魚簡訊！詐團成員無保請回警無奈　法官曝原因

▲台中林姓男子負責開車搭載假基地台發送釣魚簡訊，檢方聲押但法官裁定無保請回。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者許權毅、黃資真／台中報導

刑事局近期破獲6起東南亞詐騙集團，利用大陸製造的「假基地台」聘僱台灣成員發送「政府普發1萬元」等釣魚簡訊案件，粗估發出超過600萬封簡訊，78人受害合計騙得超過500萬元。但負責駕車四處跑的林姓男子卻被無保請回，引發討論。對此，台中地院表示林男屬於全案「參與角色邊緣」，罪行較輕，檢方也未提出抗告。

本案詐騙集團假冒中央存款保險公司發送釣魚簡訊，謊稱可領取現金，誘使民眾點擊連結並輸入個資。警方統計詐團以偽冒銀行指稱民眾帳務問題、台電台水公司帳單問題、ETC帳單問題等議題發送釣魚簡訊，藉此誘騙民眾信用卡資料進行盜刷。

檢警從今年1月至7月陸續在新北、台北大安區、西門町、台中市區及高雄查獲6組假基地台及機動基地台運輸駕駛，共逮捕等12名嫌犯，並起獲偽造基地台6台、工作手機及涉案車輛。警訊後依涉犯電信法、詐欺等罪嫌移送台北、橋頭、台中地檢署複訊，其中6名主嫌遭裁定羈押禁見、5人10萬元交保。

特別的是，被逮捕的其中一名26歲林姓男子，受幼時玩伴25歲陳姓主嫌指派駕二手車，日領3千元酬勞、每天載著中國製偽基地台四處流竄，平均每日蓋台狂發10萬則詐騙簡訊，研判短短工作15天就發送超過150萬則，最後卻是無保請回。

對此，台中地院回應，22日訊問林男後，林男坦承犯行，且指證共犯，加上林男無詐欺前科，其參與期間不長，僅負責依指示駕駛裝載行動基地台等設備之車輛，並非實際詐騙被害人或收取款項之人，其參與之角色邊緣，罪行較輕，依卷內證據資料尚難認有反覆實施詐欺犯罪之虞，無羈押之原因，故駁回檢方聲請，且檢方收到裁定結果後也未提出抗告。