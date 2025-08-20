民調很快追上？他列「黃國昌5優勢」讓國民黨睡不著：別說我神預測

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席黃國昌11日表態投入新北市長選舉；台北市副市長李四川19日也表態，若明年要他承擔，不會排斥。知名作家苦苓透過臉書發文直言，「國民黨不要高興得太早」，並點出黃國昌的「5大優勢」，愛信不信，到時候不要說他是神預測。

苦苓在臉書上發文表示，雖然李四川的民調比較高，但如果覺得新北市長沒有黃國昌的份，「那你就真的錯了」。苦苓依序點出黃國昌的5大優勢，首先是年輕，50歲的還有六塊肌，不管是藍還白的年輕人，「都不會想投票給一個遲暮老人」。

接著是空戰，苦苓說，黃國昌是「台灣網紅政治第一人」；第三是活力，黃國昌提早起步，「整個新北市1000個里跑透透」，關在台北市政府的李四川民調很快會被追上；第四是人情，黃國昌到處站台反罷免，藍委欠他的情；最後是聲量，黃國昌立法院玩透透，核三又是主角，現在戰場轉到新北，天天直播，「有誰能擋？」

苦苓認為，誰敢說黃國昌兩個月後的民調不會超車李四川？如果黃國昌領先了，國民黨認不認？再者是，如果藍白初選時，黃國昌輸了、全力支持李四川，國民黨要拿什麼回報？因此他直言，「國民黨不要高興得太早」，這些是「黃國昌的如意算盤，我都幫他打好了，這些足夠讓國民黨睡不著覺。愛信不信，自然由你，到時候別說我是神預測」。