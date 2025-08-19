　
社會 社會焦點 保障人權

無套嘿休害少女生子！渣男只想賠錢...不肯結婚　法官怒判8月

▲桃園市柳姓男子與少女交往期間多次發生性行為害懷孕，事後雖坦承認錯，僅想花錢了事不願負責，法官判刑8月不得易科罰金。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲桃園市柳姓男子與少女交往期間多次發生性行為害懷孕，事後雖坦承認錯，僅想花錢了事不願負責，法官判刑8月不得易科罰金。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市柳姓男子2023年與未滿16歲少女交往，同年10月起至翌年1月間與少年發生至少2次性行為，後來少女家人察覺少女身體出現異狀，至醫療院所檢查已懷孕8週，查出與柳姓男子發生至少兩次性行為，且過程中均未戴上保險套導致少女懷孕，憤而報警提告；桃園地院審理時，柳男坦承認錯，辯稱希望和解花錢了事也願領養小孩，但沒有打算結婚，法官審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判處有期徒刑8月，還可上訴。

檢警調查，柳姓男子與案發時未滿16歲少女曾為男女朋友關係，柳男明知少女未滿16歲之未成年少女，於2023年10月間某日，在柳男位於桃園市住處內，在未違反少女意願下，在全程未避孕措施下發生親密行為，少女於隔年1月6日被媽媽察覺身體出現異狀，陪同赴醫療院所檢查，醫師經超音波檢查得知少女已懷孕8週以上，經醫療院所通報桃園市社會局才揭露柳男惡行，經桃市警察局婦幼警察隊移送桃園地檢署偵辦，依妨害性自主案件起訴。

桃園地院審理時，被告柳男於準備程序及審理期間均坦承犯行不諱，經證人即被害少女、證人所述證詞相符，法官根據少女之孕婦健康手冊翻拍照片、超音波照片等佐證，足認被告犯行明確。

法官審酌，被告與未滿16歲少女發生親密性行為至少2次以上，且全程未戴安全套等避孕措施，導致少女懷孕產子，對少女身體及日後發展戕害甚大，被告辯稱行為時不知少女未滿16歲，則為推卸之詞，被告雖坦承犯行，然辯稱是他父母自行與少女父母協調要2人結婚，自己並不打算與少女結婚，僅想要養小孩。

法官詢問要如何對少女負責，僅稱「就是給少女一點錢」，可見被告一開始即未打算對少女負責，亦未分擔為人父應盡之扶養義務，法官考量被告僅顧己一時性交之樂趣而不採取全程避孕措施之心態，法官審結依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，處有期徒刑8月，不得易科罰金，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

桃園市袁姓男子為後備役男，2022年9月間接獲教育召集令，區公所提前送交召集令，在外地工作的袁男也接獲父親簡訊通知，卻沒有前往接受教召，桃園地院審理後，法官依妨害兵役罪判處有期徒刑3月，緩刑2年，應於判決確定後一年內，向公庫支付新台幣5萬元，全案還可上訴。

機場捷運偷拍辣妹裙底！平頭男：今天而已

工人焊接不慎踩空摔死　無良雇主下場曝

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

桃園男持刀刺4男救子　法院今判刑

桃園男持刀刺4男救子　法院今判刑

