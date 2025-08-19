　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南健康體位全國賽連5年奪特優！　立人國小勇奪最高榮耀

▲立人國小榮獲113學年度健康體位全國特優，師生開心合影。（記者林東良翻攝，下同）

▲立人國小榮獲113學年度健康體位全國特優，師生開心合影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市在健康體位推動再傳捷報！教育部國教署舉辦「健康體位績優學校遴選」，台南市連續5年榮獲全國特優肯定，113學年度由立人國小勇奪最高榮譽，同時新民國小、安南國中也分別獲得優等及優良獎項。

自108學年度以來，台南市已有復興國中、仁愛國小、新進國小、日新國小及立人國小共5校抱回「特優」獎座，成績亮眼。

市長黃偉哲表示，台南以「健康城市」為願景，從環境到教育全面推動健康體位政策，打造友善運動設施、國民運動中心等硬體，同時結合校園檢測、體適能課程、親子共學與健康飲食教育，讓孩子建立正確觀念。透過跨局處與在地資源整合，讓市民享有健康生活，實踐「健康幸福家園」目標。

▲立人國小榮獲113學年度健康體位全國特優，師生開心合影。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，南市健康體位策略以「85210」五大核心概念為主軸，落實體位檢測、餐前5分鐘飲食教育、結合食農課程與多元運動活動，自109年起更推動健康體適能與飲食營養教育行動計畫，鼓勵校園將健康行動自然融入課程。此次三校脫穎而出，正是親師生與社區共同努力的成果。

立人國小以跨領域PBL課程見長，將健康教育結合社區古蹟、藝術創作與國際教育，甚至讓學生運用AI創作健康口號與遊戲，趣味性高，學生體位適中率逐年提升，榮獲特優肯定。

新民國小則以「正向巧推、樂動健康」理念取代傳統壓力式管理，設計「活力小子」班級模式，並透過濾油勺、隨手運動器材等「小設備」帶來「大改變」，更把策略延伸至幼兒園，從小扎根健康習慣。

▲立人國小榮獲113學年度健康體位全國特優，師生開心合影。（記者林東良翻攝，下同）

安南國中推動「大下課」戶外活動與健康護照，鼓勵學生記錄飲食與運動，並培養「健康大使」倡議校園健康，甚至將三分之一社團規劃為動態課程，還替老師開設健身班，讓全校都動起來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南連4年掛蛋！新北、新竹首次加入也沒星
26歲兒忠孝橋「噴快車道撞2車亡」　父母心碎驗屍
快訊／21歲女騎士慘死！遭撞一路滑行起火
威力彩花500元爽中2.68億　台彩曝光買法
快訊／米其林完整名單一次看！頤宮蟬聯8連霸
快訊／14縣市豪大雨特報！國家警報響
台中名店掉榜！　米其林一星僅維持1年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林業署嘉義分署協助災民重建家園　金質獎廠商免費修屋！

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

颱風重創嘉義縣　縣府攜手百工利他協會啟動修繕計畫

嘉科實中扶少團活動　提升學童自信與自理能力

嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼贈豪禮

台南健康體位全國賽連5年奪特優！　立人國小勇奪最高榮耀

校園重建不孤單！　台積電慈善基金會協助台南6所偏鄉小校修繕

南消鹽水分隊蕭廷翰超狂！　拿下消防設備師＋消防警察三等特考雙榜

琥珀東福捐460萬高規格救護車　黃偉哲：共同守護市民健康

台東藝術節深化社會連結　與智障者家長協會共創「沒有人是孤島」

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

林業署嘉義分署協助災民重建家園　金質獎廠商免費修屋！

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

颱風重創嘉義縣　縣府攜手百工利他協會啟動修繕計畫

嘉科實中扶少團活動　提升學童自信與自理能力

嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼贈豪禮

台南健康體位全國賽連5年奪特優！　立人國小勇奪最高榮耀

校園重建不孤單！　台積電慈善基金會協助台南6所偏鄉小校修繕

南消鹽水分隊蕭廷翰超狂！　拿下消防設備師＋消防警察三等特考雙榜

琥珀東福捐460萬高規格救護車　黃偉哲：共同守護市民健康

台東藝術節深化社會連結　與智障者家長協會共創「沒有人是孤島」

林業署嘉義分署協助災民重建家園　金質獎廠商免費修屋！

台男去買春！東京大久保公園站壁女「2年賺1億」：恩客7成是外國人

最期待陸劇《子夜歸》開播！許凱泡澡「秀大胸肌」田曦薇闖入看光

苗栗高鐵特定區連環撞！警執勤闖紅燈挨撞　失控再衝怪手釀2傷

顏佑庭168公分當憲兵 榮譽假放不完卻被雲朵姊姊電爆

教堂前「電臀熱舞」慘了！俄3女大生嗨搖影片瘋傳　全部被退學

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估藍白1戰將是煙霧彈

SJ金希澈演唱會前夕尾椎撕裂！　「曾被警告夏天會出事」急就醫

大林慈濟25周年院慶　升格準醫中專業醫療服務回顧

玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

地方熱門新聞

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

鳥嘴潭人工湖首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣

即／妻墜柴山邊坡　夫拉一把也摔下山

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場單車追光浪漫雙教堂接力開騎

雙喜臨門！台南新營、善化警員考取三等特考基層勤學金榜題名

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」

桃園市美館人行空橋吊裝作業　8/19起施工管制

謝龍介率藍營台南市議員呼籲鄉親公投支持重啟核三

桃園微型創業獎勵　首推工·藝師傅創出路

第1巡防區指揮部新任主任布達　北部分署長親臨勗勉

南消成功首度啟動院前葉克膜轉送成功挽救 OHCA患者性命！

南消七大隊東門分隊暑期育樂營玩中學安全體驗火場逃生

更多熱門

相關新聞

校園重建不孤單！台積電慈善基金會協助台南6所偏鄉小校修繕

校園重建不孤單！台積電慈善基金會協助台南6所偏鄉小校修繕

丹娜絲颱風重創台南多所學校，校園修繕需求迫切，台積電慈善基金會積極展現企業社會責任，主動協助新生、松林、樹林、北勢、錦湖、竹門等6所偏遠地區小學進行校舍修繕。

具滋昱送暖　U15韓國隊3戰全勝晉級

具滋昱送暖　U15韓國隊3戰全勝晉級

BMW掛失竊車牌遭攔查　駕駛衝撞逃逸警開3槍追捕

BMW掛失竊車牌遭攔查　駕駛衝撞逃逸警開3槍追捕

謝龍介率藍營台南市議員呼籲鄉親公投支持重啟核三

謝龍介率藍營台南市議員呼籲鄉親公投支持重啟核三

中嘉寬頻雙子星深耕台南榮獲第25屆金視獎「創新服務獎」

中嘉寬頻雙子星深耕台南榮獲第25屆金視獎「創新服務獎」

關鍵字：

台南健康體位特優立人國小

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

盛品儒肝癌病逝享年48歲

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面