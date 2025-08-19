台南健康體位全國賽連5年奪特優！　立人國小勇奪最高榮耀

▲立人國小榮獲113學年度健康體位全國特優，師生開心合影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市在健康體位推動再傳捷報！教育部國教署舉辦「健康體位績優學校遴選」，台南市連續5年榮獲全國特優肯定，113學年度由立人國小勇奪最高榮譽，同時新民國小、安南國中也分別獲得優等及優良獎項。

自108學年度以來，台南市已有復興國中、仁愛國小、新進國小、日新國小及立人國小共5校抱回「特優」獎座，成績亮眼。

市長黃偉哲表示，台南以「健康城市」為願景，從環境到教育全面推動健康體位政策，打造友善運動設施、國民運動中心等硬體，同時結合校園檢測、體適能課程、親子共學與健康飲食教育，讓孩子建立正確觀念。透過跨局處與在地資源整合，讓市民享有健康生活，實踐「健康幸福家園」目標。

教育局長鄭新輝指出，南市健康體位策略以「85210」五大核心概念為主軸，落實體位檢測、餐前5分鐘飲食教育、結合食農課程與多元運動活動，自109年起更推動健康體適能與飲食營養教育行動計畫，鼓勵校園將健康行動自然融入課程。此次三校脫穎而出，正是親師生與社區共同努力的成果。

立人國小以跨領域PBL課程見長，將健康教育結合社區古蹟、藝術創作與國際教育，甚至讓學生運用AI創作健康口號與遊戲，趣味性高，學生體位適中率逐年提升，榮獲特優肯定。

新民國小則以「正向巧推、樂動健康」理念取代傳統壓力式管理，設計「活力小子」班級模式，並透過濾油勺、隨手運動器材等「小設備」帶來「大改變」，更把策略延伸至幼兒園，從小扎根健康習慣。

安南國中推動「大下課」戶外活動與健康護照，鼓勵學生記錄飲食與運動，並培養「健康大使」倡議校園健康，甚至將三分之一社團規劃為動態課程，還替老師開設健身班，讓全校都動起來。