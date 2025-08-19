中嘉寬頻雙子星深耕台南　榮獲第25屆金視獎「創新服務獎」

▲中嘉寬頻雙子星總經理陳建村及企劃許嫚真，領取第25屆金視獎「創新服務獎」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由文化部主辦的第25屆「金視獎」19日揭曉，中嘉寬頻雙子星榮獲服務推動類「創新服務獎」，展現其深耕在地、結合科技與文化的創新實力，中嘉寬頻雙子星總經理陳建村對評審團的肯定表達感謝，並表示將持續以創新與責任為核心，提供收視戶更多元的服務與體驗。

評審團在入圍專刊中指出，中嘉寬頻|雙子星透過自製優良節目與服務內容，重新定義有線電視科技價值，優化網路基礎並轉化為高品質視覺效果，開創有線電視的新藍海市場。

陳建村表示，公司透過「智慧服務升級」推動家庭影音與多元應用革新，包括推出「360電視宅家實境」，運用360度環景影像技術，讓民眾透過APP與機上盒遙控器，就能在家體驗台南各地景點。此外，積極製播在地文化節目，傳遞地方故事、強化文化根基，並透過「識讀共生計畫」推廣媒體識讀與跨世代理解，打造兼顧高齡陪伴與青少年教育的包容數位環境。

公共電視基金會董事長胡元輝擔任頒獎人時表示，地方系統台是傳遞在地資訊的重要神經，能呈現全國性媒體未報導的地方故事，或兼具娛樂性與教育性內容，讓觀眾更深入認識台灣在地風情。

中嘉寬頻雙子星表示，未來將持續以創新與責任為核心，創造共享價值，讓服務邁向更多可能，也期盼收視戶持續支持與鼓勵。