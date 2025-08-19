校園重建不孤單！　台積電慈善基金會協助台南6所偏鄉小校修繕

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬親赴七股樹林國小，視察修繕工程，教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲致贈感謝，感謝台積電守護偏鄉教育。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南多所學校，校園修繕需求迫切，台積電慈善基金會積極展現企業社會責任，主動協助新生、松林、樹林、北勢、錦湖、竹門等6所偏遠地區小學進行校舍修繕。

19日基金會董事長張淑芬親自前往七股區樹林國小視察工程進度，教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲致謝，肯定台積電在災後第一時間伸出援手，讓孩子們能如期返校、安心上課。

市長黃偉哲表示，災後復原需要社會各界共同努力，感謝台積電慈善基金會即時投入偏鄉教育支持，修繕校園、守護學童學習安全。市府亦已整合各界人力物力，全力推動校園復建與安全防護。

張淑芬指出，基金會長期關注偏遠小校，災後立即派員勘查，發現屋頂鐵皮、圖書館、窗戶及冷氣支架等多處嚴重受損，為避免影響開學，即刻投入工程人力展開修繕。她並強調，基金會後續也將針對鯤鯓、新東、樹人、頂洲、延平、長平、七股、北門國中、岸內、新興、後港等11校進行現勘，視情況提供協助，確保教育不中斷。

教育局長鄭新輝則感謝台積電慈善基金會長年關懷台南偏鄉教育，這次在第一時間挺身而出，讓偏鄉孩子感受到「患難見真情」的人間溫暖。他也透露，美光科技、慈濟基金會與多家企業亦投入清理與捐助，共同為教育盡一份心力。

教育局補充，全市學校已完成災後清理，針對後續細部修繕，將要求學校納入源頭改善設計，提升校園防災強度，並落實施工安全分區，確保學生返校後學習環境無虞。未來將持續爭取行政院特別條例補助，全力強化校園防災韌性。