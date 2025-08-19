謝龍介率藍營台南市議員　呼籲鄉親公投支持重啟核三

▲立委謝龍介率國民黨南市議員及青年參選人舉行公投說明會，呼籲台南鄉親支持核三延役。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立委謝龍介19日率領國民黨市議會團隊與青年參選人，在台南市議會舉行公投說明會，懇請鄉親於8月23日公投投票支持重啟核三廠，謝龍介強調，核電是穩定電力與產業競爭力的重要基礎，沒有穩定電力，AI與高科技產業難以發展，民生與國家戰略安全也受影響。

謝龍介指出，民進黨推動的非核家園與綠能政策，因高成本太陽光電導致台電「高買低賣」幾乎破產，而燃煤發電又造成嚴重空污與碳排，台南居民飽受其害。他強調，核三廠延役安全可經受檢測，到2027年才正式運轉，公投同意核三可確保電力穩定，「省錢吹冷氣」不再只是口號。

國民黨團書記長林燕祝、議員王家貞、蔡育輝、林美燕、許至椿、方一峰、曾培雅，以及青年參選人尤淨寬、葉翰勳、歐正豪、李佳蓉等，共同出席說明會，並邀請民政局說明民眾資訊，提醒鄉親注意823公投投票事宜。

謝龍介呼籲，核能發電碳排低，每度僅12公克，比燃煤與天然氣發電環境影響小，且國際核電先進國家如美國、日本均重啟核電，台灣若核能歸零，產業將失去競爭力，民生也受影響。他強調，鄉親應用手中選票支持核三延役，為台南家園與國家能源安全把關。