男投資「品牌威士忌」遭詐15萬　郵局聯手警方即時攔阻

▲男子投資威士忌生意險遭詐騙，郵局機智聯手警方即時攔阻。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

魚池鄉一名男子日前因誤信網路交友，差點落入假借知名品牌威士忌為投資標的的詐騙陷阱，所幸魚池郵局行員機警察覺異常，主動通報警方介入，成功攔阻匯出15萬2千元，守住辛苦血汗錢。

集集警分局指出，當事人透過臉書認識一名網友，雙方開始聊天、互動熱絡，建立起一定信任關係；該網友隨即向當事人推銷「麥卡倫威士忌」投資案，聲稱此項投資保證獲利、不會虧損，甚至誇大宣稱若投入500萬元、可獲利300萬元以上，最高可達7至8倍報酬，當事人誤信對方話術、決定參與投資。

警方表示，當事人爾後至魚池郵局辦理匯款時，因對匯款單不熟悉、請求行員協助，並出示手機與網友的對話紀錄，熱心行員一看內容直覺有異，疑似為常見的假交友詐騙手法，立即依規定通報警方；魚池分駐所員警迅速到場了解情況，確認為「假交友真詐騙」，當場攔阻匯款，並向報案人進行反詐騙宣導。

集集分局提醒，近期「假交友」詐騙手法層出不窮，詐騙集團往往利用網路平台建立感情信任，再誘導民眾投資、購物、轉帳等行為；民眾如有接獲類似訊息，應提高警覺，並撥打165反詐騙專線查證。