網傳台中海洋館「限時免費入場」　警急查證：假訊息啦

▲網路流傳台中海洋館免費入館訊息，警方緊急求證後提醒民眾，這是假訊息，民眾勿上當。（圖／清水警分局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中海洋館即將在21日開始對外試營運，成為中部第一座海洋生態館，不過昂貴票價讓不少遊客望之卻步，讓海洋館銷售狀況不佳。但近日網路上卻流傳「台中海洋館免費入館」訊息，吸引不少遊客注意，清水警分局發現後緊急求證館方，證實是假訊息，提醒民眾不要受騙。

清水警方調查，近日網路上流傳「台中海洋館免費入場」的訊息，限時免費入場，並附上報名連結，引起討論。警方收到訊息後，立即向台中海洋館確認，證實為假訊息，清水警方也立即於臉書及社群組上，提醒民眾，切勿輕此信不實訊息，以免受騙上當。

▲台中海洋館即將在21日試營運。（圖／記者游瓊華攝）



另外，台中海洋館也澄清，目前未與任何旅遊業者及通路合作，所有購票程序僅限於「官方網站」進行，並無其他購票方式。

台中市清水警分局分局長鄭鴻文表示，詐騙手法層出不窮，民眾對於網路來路不明各項限時優惠票卷，切勿輕信，應透過官方網站詢問查證，以免受騙上當，鄭分局長亦提醒民眾，如有任何詐騙疑問，請撥打 165 反詐騙諮詢專線，或至鄰近警察機關查證。