　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網傳台中海洋館「限時免費入場」　警急查證：假訊息啦

▲台中海洋館訊息。（圖／清水警分局提供）

▲網路流傳台中海洋館免費入館訊息，警方緊急求證後提醒民眾，這是假訊息，民眾勿上當。（圖／清水警分局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中海洋館即將在21日開始對外試營運，成為中部第一座海洋生態館，不過昂貴票價讓不少遊客望之卻步，讓海洋館銷售狀況不佳。但近日網路上卻流傳「台中海洋館免費入館」訊息，吸引不少遊客注意，清水警分局發現後緊急求證館方，證實是假訊息，提醒民眾不要受騙。

清水警方調查，近日網路上流傳「台中海洋館免費入場」的訊息，限時免費入場，並附上報名連結，引起討論。警方收到訊息後，立即向台中海洋館確認，證實為假訊息，清水警方也立即於臉書及社群組上，提醒民眾，切勿輕此信不實訊息，以免受騙上當。

▲台中海洋館。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中海洋館即將在21日試營運。（圖／記者游瓊華攝）

另外，台中海洋館也澄清，目前未與任何旅遊業者及通路合作，所有購票程序僅限於「官方網站」進行，並無其他購票方式。

台中市清水警分局分局長鄭鴻文表示，詐騙手法層出不窮，民眾對於網路來路不明各項限時優惠票卷，切勿輕信，應透過官方網站詢問查證，以免受騙上當，鄭分局長亦提醒民眾，如有任何詐騙疑問，請撥打 165 反詐騙諮詢專線，或至鄰近警察機關查證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電
快訊／南韓鐵路重大事故！7人遭撞　2人當場死亡
邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大
颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50
變性正妹來台賣淫！IG正面照曝　擁1.7萬粉
關稅海嘯來了！自行車大廠宣布「營運到年底」
柯文哲要「闖3關」拚交保！　法界：10月是關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女高中生超商專心滑手機　色男彎腰手伸裙下偷拍

醫院院長夫人墜谷獲救卻離奇燒死！20日解剖複驗　火場內部照曝

獨／高雄警把派出所當「寵物日托所」！值勤中遛狗被拍遭記申誡

菲國變性正妹來台賣淫！IG正面照曝擁1.7萬粉　嫖客得知身分崩潰

網傳台中海洋館「限時免費入場」　警急查證：假訊息啦

證人快問完！柯文哲「闖3關」拚交保　法界分析：10月是關鍵

快訊／高雄機車撞進吊車輪縫「車頭消失」　18歲騎士搶救不治

29歲男盜辣妹照「網戀釣魚」　宅男砸7萬8慘成盤子

人妻偷吃2男！趁夫出差找「渣男」　2號小王驚問：都沒避？

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

女高中生超商專心滑手機　色男彎腰手伸裙下偷拍

醫院院長夫人墜谷獲救卻離奇燒死！20日解剖複驗　火場內部照曝

獨／高雄警把派出所當「寵物日托所」！值勤中遛狗被拍遭記申誡

菲國變性正妹來台賣淫！IG正面照曝擁1.7萬粉　嫖客得知身分崩潰

網傳台中海洋館「限時免費入場」　警急查證：假訊息啦

證人快問完！柯文哲「闖3關」拚交保　法界分析：10月是關鍵

快訊／高雄機車撞進吊車輪縫「車頭消失」　18歲騎士搶救不治

29歲男盜辣妹照「網戀釣魚」　宅男砸7萬8慘成盤子

人妻偷吃2男！趁夫出差找「渣男」　2號小王驚問：都沒避？

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

19歲議員不會開車+母胎單身「當選議會領袖」！遭酸：我兒都比他強

izna主唱「休養6個月」突宣布退團！　將以6人體制活動

被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

道奇錯失點亮魔術數字良機　羅伯斯嘆：本該贏下

女高中生超商專心滑手機　色男彎腰手伸裙下偷拍

台灣米其林摘星名單今揭曉！頤宮挑戰8連霸　台南力拚「破蛋」　

台大醫院研究發現B肝新指標　2類患者「肝功能正常」仍應評估治療

快訊／台股收盤大跌129.02點　台積電漲5元至1185

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

【觀眾突然加入！】街頭藝人秒接招...現場變雙人秀XD

社會熱門新聞

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

地政疏失放行假遺囑　1612萬全民幫忙賠

台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底亡

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

快訊／詐領助理費遭判5年半！戴寧將發監台中女監

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

菲國變性正妹來台賣淫　IG正面照曝擁1.7萬粉

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

更多熱門

相關新聞

1.8億入手賣8億！　「人蔘王」入手鬼樓半年火速求售

1.8億入手賣8億！　「人蔘王」入手鬼樓半年火速求售

匯智集團多年前因涉及違法吸金逾20億元遭檢調究責，負責人名下一棟位於大社觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，今年初由「人蔘王」以1億8048萬元得標，才持有半年，整棟又開價8億元出售，等於加價6億1952萬元，大漲3.4倍。

29歲男盜辣妹照釣魚　宅男砸7萬8慘成盤子

29歲男盜辣妹照釣魚　宅男砸7萬8慘成盤子

社群平台、超商、及宅配　台灣詐騙產業鏈的隱形幫兇

社群平台、超商、及宅配　台灣詐騙產業鏈的隱形幫兇

臉書、IG假網拍詐騙！南市刑大逮4嫌

臉書、IG假網拍詐騙！南市刑大逮4嫌

屏東婦接假海關簡訊嚇歪　警：詐騙啦！

屏東婦接假海關簡訊嚇歪　警：詐騙啦！

關鍵字：

台中海洋館詐騙免費入場

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面