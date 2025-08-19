高雄鴨肉飯拒收「1元硬幣」！老闆無奈揭原因：雞毛蒜皮的小事

▲高雄有民眾吃鴨肉飯消費305元，想用5個1元硬幣付錢卻被店家拒絕。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

雄苓雅區一家鴨肉飯被民眾指控，消費305元卻拒收5個1元硬幣，氣得留1星評價，老闆無奈揭原因。不過，消保官強調，除非店家有事先公告，否則只要使用的是國家通用貨幣，店家不能拒收，消費者可提申訴。

民眾在該鴨肉飯店的評論區留言，提到8月16日前往消費305元，拿出3張100元和5個1元硬幣，沒想到卻被店家拒收1塊錢，「我長這麼大還沒遇過這樣拒收的，1塊是法定貨幣，依法店家是不能拒收的」，怒留1顆星評價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，該民眾也在PTT《Kaohsiung》板以「遇到拒收一元的店家」為題發文，提到拒收雖然違法，但沒有相關罰則，引來其他網友議論：「不收要有告示啊，哪有結帳才講的，如果帶剛好怎麼辦」、「你可以說你只有1元，不然就請店家少算5元」、「5個1元不收，有夠機車」、「1塊怎麼了也是錢啊」。

對此，老闆無奈向《三立新聞》解釋，今年5月剛立告示不收1元，因為過去收過最多20個1元案例，做生意忙到沒時間數，又要抽空去銀行兌幣，很不方便。他強調，目前沒有任何客人因此發生爭執，，仍會維持現狀，認為「只是個雞毛蒜皮的小事」。

高市府主任消保官殷茂乾則指出，除非店家事先有公告，否則消費之後，消費者支付款項，只要使用的是國家通用貨幣，店家都不能拒收。律師表示，拒收法律上並無罰則，但按中央銀行法規定，只要是我國法定貨幣，店家就有收取義務，如果店家拒絕受理，法律面上稱為「受領遲延」，未來不得主張客人未付錢，禁止追討差額。

延伸閱讀

▸ 百貨公司內老鼠「手扶梯當跑步機」！顧客笑了：真調皮 館方這麼說

▸ 他上政大東南亞泰文組被酸「外勞系」！畢業2出路曝光 網友讚：很吃香

▸ 原始連結