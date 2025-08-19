朱立倫、黃國昌反核立場轉彎　綠酸「區特主席」：換位置當起cheater

▲朱立倫、黃國昌核能立場丕變。（圖／民進黨中央提供）



記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，而國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌過去都曾表明反核立場，如今態度丕變。民進黨今（19日）表示，假專業、真「區特（cheater）」就是黃國昌、朱立倫，2012年朱立倫曾說「只要我在，沒有核安就沒有核能」。2019年黃國昌則說「我對於非核家園的理念從來沒有改變過」。「黃區特」、「朱區特」髮夾彎擁核，只證明一件事，核能在兩位區特在野黨主席心中，都是政治操作，能源專業分析與事實調查，兩位區特主席不在意。

民進黨指出，不過幾年的時間，我們看見國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌立場直接大轉彎、大欺騙！一個當市長跟市民承諾沒有核安沒有核電，一個當地方立委跟鄉親喊話反對核電，「現在物換星移，換個位置直接當起cheater（騙子），不演了！」

民進黨質疑，請問兩位主席，是重啟核三的風險變小，還是因為政治立場改變，所以核安就可以被接受了嗎？兩位跟新北市都有淵源的主席，敢面對新北市民對於核安的疑慮嗎？敢跟新北市民說屏東核三的下一個，就是在新北的核二核一嗎？這樣的cheater「區特」主席，絕對被人民唾棄。

民進黨強調，對於非核家園的主張，民進黨一步步落實，此時此刻核電廠已經沒有再發電，「黃區特」、「朱區特」髮夾彎擁核，只證明一件事，核能在兩位區特在野黨主席心中，都是政治操作，能源專業分析與事實調查，兩位區特主席不在意。