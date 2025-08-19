自民黨青年局長重申「台灣有事日本有事」　盼台提升自我防衛能力

▲民進黨青年局長、立委陳冠廷（左）與日本自民黨青年局長中曾根康隆（右）。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨青年局長、立委陳冠廷今（19日）在立法院接待日本自民黨青年局長中曾根康隆訪團，雙方展開90分鐘座談，聚焦經濟、民生與安全等議題。中曾根康隆強調，「台灣有事就是日本有事」，盼深化台日交流與地方政府合作，並呼籲提升自我防衛能力，攜手美菲等盟國強化嚇阻，共同維護區域和平。

民進黨立委陳冠廷今以民進黨青年局長身分，在立法院接待日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆帶領的「自民黨青年局海外研修團」，進行雙邊青年交流座談。

中曾根康隆並於參觀議場前接受媒體聯訪，中曾根康隆表示，自民黨青年局與民進黨青年局在剛剛經歷90分鐘的意見交流，成果非常豐碩。此次來訪是今年5月後首次，自民黨來了60位成員，民進黨有30位成員，是第一次有這樣大人數交流，尤其自民黨這次有很多來自地方的學生團體。

針對談論議題，中曾根康隆指出，包括保護主義蔓延下，兩黨要如何對應，青年世代又該採取什麼行動？也討論到日本文化現在受世界各地歡迎，日本政府如何將文化發行世界。由於雙方都是青年世代代表，也談論在育兒及從事政治活動中如何取得平衡。

中曾根康隆說，台灣跟日本有很多共同議題，像是安全保障及災防等，也有進行意見交換。他希望這次交流不會是最後一次，今後也能進行兩黨定期交流，特別這次自民黨代表有地方議員，希望藉機會促進台日地方政府交流，共同面對共同議題。

由於在論壇中有提到，現在自民黨與民進黨都面對內部執政困境，交流中是否有針對該議題對談、互動？陳冠廷表示，不管台灣或日本，每個國家執政黨面臨各種國際挑戰，這次討論範圍很廣，從支援年輕家庭到育兒津貼、社會福利等議題都在討論中。台日都面臨類似挑戰，希望未來在民生議題挑戰，共同思考出更好的政策。此外，交流中也有很多委員當場提出希望建立工作群組，針對相關議題廣泛討論。

中曾根康隆也說，台日兩黨在執政都有些挑戰，但民進黨跟自民黨都是執政黨，有強烈責任守護國民生活、生命及國家安全，但在社群媒體、SNS發展下，確實政策難以傳遞到國民心中，尤其最近因為SNS的發展，有些較注重眼前利益的政黨，也獲得較多關注。

中曾根康隆強調，自民黨身為執政黨有責任，不只是眼前利益，也要推出中長期對國家有利的政策，特別是日本未來要走向什麼方向，以及在國際政治中，日本的位置，這都是有責任的執政黨要做的事情。當然，除了政治內容，之後也會在政治宣傳上做更多努力。

此外，若台灣發生類似俄烏戰爭狀況，台灣是否會得到日本共同保護？中曾根康隆則表示，大家都知道「台灣有事就是日本有事」，台灣作為日本重要友人及夥伴，希望台灣增加自我防衛能力。在台日合作，對維持地域保障也非常重要，這也不只是台灣和日本的事情，包含美國、菲律賓及其他同盟國，都希望未來能強化國家合作，提高嚇阻力，想辦法不要讓戰爭發生。