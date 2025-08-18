台東縣府攜手在地茶品牌　喚醒慵懶的夏末台北城

▲以台東紅烏龍喚醒慵懶的夏末台北城。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推廣台東特色茶產業，台東縣政府以「慢經濟」為未來定錨，近年積極扶植在地茶農及新創品牌，將台東紅烏龍打造為台東縱谷的特色風物。上週末於台北舉辦的系列活動中，縣府攜手第四屆茶嶼風格節，共同推出「台東紅烏龍風味實驗室」，並邀請法朋烘焙甜點坊在「500甜」甜食派對中端出限定版「台東紅烏龍蜂蜜燒餅」，成功讓台東紅烏龍走進嗜甜族群的視野，使台東茶產業登上一處更寬廣的舞台。

茶嶼風格節「台東紅烏龍風味實驗室」於17日在Sogo忠孝館圓滿落幕，集結台東五家在地茶品牌：允芳茶園、君玉茶園、新元昌紅茶產業文化館、碧蘿園茗茶坊、萱懋茶園，分別與 HANSCHIU 瀚思（香氛）、GABEE.（咖啡）、Brillante Pâtisserie 星忱甜點（冰淇淋）、望山穗（酒品）、虹甜點（烘焙）合作，共同開發五大系列限定品項，成功吸引眾多茶愛好者關注。

台東縣政府表示，顛覆想像的跨界商品，充分展現台東紅烏龍年輕、無框架的特質，成為三日限定茶主題快閃市集中最具創意的新勢力。此外，活動亦規劃三場茶藝暨品飲講座，邀請博雅齋自然茶園主理人吳秋伶、阿榮甘仔店主理人張一鳴，分別就焙火工藝、風土與品種造就的風味變化進行分享，打開新台茶的感官宇宙。

同一時間，首屆「500甜」在台北信義區 BELLAVITA 揭曉獲獎名單，法朋烘焙甜點坊奪下「8甜」肯定。該店推出的「台東紅烏龍蜂蜜燒餅」集復古與新潮於一爐，不僅滿足饕客挑剔味蕾，也讓台東紅烏龍在甜食派對中大放異彩。這款甜點由主廚李依錫從60年代街頭常見的甜燒餅汲取靈感，將紅烏龍、紅柴蜜融入其中，茶韻盈鼻、滋味甜潤，小小一塊卻凝縮了島嶼的純粹與甜美，上市後更是一日秒殺，成為當日熱議的限定美味。

自2008年問世以來，台東紅烏龍已成為最能代表台東的特色茶。台東縣長饒慶鈴表示，縣府將持續透過跨界共創、市集推廣等多元管道，讓更多人接觸在地茶農、茶品牌，認識這款奔放、自由且風味豐富的台茶。入秋之後，「紅烏龍圖書館」將與 IC之音「野島美學日」串連，於9月13、14日在 Boven Cafe & Library 雜誌圖書館迷你市集亮相，邀集林旺製茶廠、紅烏龍合作社、逸品茶園三大品牌，開啟一場台東紅烏龍與野島美學的品味對話。