午後雷陣雨遊客匆忙下車遺失錢包　池上警迅速尋回歸還

▲午後雷陣雨中急下車遺失錢包，警方協助尋回。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一對來自北部的夫妻18日下午在台東池上下火車時，因突如其來的雷陣雨手忙腳亂，不慎將錢包遺落在搭乘的計程車內。所幸池上分駐所員警積極調閱監視器，短時間內順利尋回並歸還失物，讓這趟旅程避免留下遺憾。

據了解，夫妻倆於當日下午16時24分左右報案，表示在大雨中拖著行李進入飯店後，才發現錢包遺失。由於當時情況緊急，兩人未能清楚記下計程車車號。

池上分駐所所長蔡欣妤與警員林威豪獲報後，立即展開調查。員警透過沿途路口監視器比對，鎖定車號為TDC-7XX3的計程車，並迅速趕往車行協助查找。最終在車內座位間尋獲與報案人描述相符的錢包。

警方隨後將失物帶至飯店，與夫妻一同清點內容，確認證件、現金及信用卡均完整無缺。夫妻對警方迅速協助表示感謝。

蔡欣妤所長提醒，民眾搭乘交通工具時應養成下車前再次檢查隨身物品的習慣，特別是在天候不佳或行動匆忙時，容易因疏忽造成遺失。她也強調，警方除打擊犯罪外，亦重視民眾生活需求，無論是遺失物協尋或旅遊求助，都會盡力提供協助。

關山警察分局則呼籲，若遇到物品遺失或突發狀況，應立即撥打110或就近向派出所求助，以便警方能及時處理。此次事件圓滿落幕，不僅展現警方的專業與效率，也凸顯地方治安單位對遊客安全的重視。