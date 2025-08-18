台東縣7月受理詐騙案件121件財損1247萬　假投資仍是最大宗

▲全國同步打詐專案，查扣逾1,662萬元。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局18日下午結合暑期青春專案，舉行「打詐成效暨防詐記者會」，由副縣長王志輝主持，局長蔡燕明率隊出席。王副縣長表示，警方積極打擊詐欺犯罪，但唯有全民共同提高警覺，才能有效防制詐騙，尤其暑假期間，更要留意青少年在網路購物與投資上的行為，避免誤入陷阱甚至淪為共犯。

根據警政署165打詐儀錶板統計，台東縣今年7月受理詐騙案件121件，財損約1,247萬元，雖比6月減少2,160萬元，但件數增加21件，仍以「假投資」詐騙造成的財損最高，顯示危害仍大。

台東縣警察局指出，在警政署推動的「全國同步打詐、掃黑、肅槍及緝賭行動專案」中，縣警局共查獲10個詐欺集團、55人到案，查扣不法所得逾1,662萬元，另查獲非法槍枝1枝，展現守護治安決心。

刑警大隊於專案期間成功偵破多起「假投資」案件，發現詐團利用臉書社團及投資APP，以「高獲利、低風險」誘騙被害人，甚至成立人頭公司掩飾不法所得。經蒐證後報請法院核發扣押裁定，凍結帳戶資金1,588萬元，將可返還受害者。另針對虛擬貨幣詐騙，警方也在高雄、南投等地搜索拘提，查獲5名非法幣商車手，並起獲虛擬貨幣教戰手冊、招募廣告與手機等證物。

王副縣長強調，縣府將持續結合各局處與民間團體推廣防詐教育，透過社區、宗教與社團力量，讓「全民防詐」成為共識。他也呼籲民眾若接獲可疑電話，務必撥打「110」或「165反詐騙專線」求證，以守護荷包安全。